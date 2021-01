Une route chauffante qui se déneige toute seule

Depuis quelques semaines, la neige et le verglas perturbent fortement les conditions de circulation, et pas uniquement dans les départements montagneux. Saleuses et déneigeuses multiplient les sorties. Mais une route innovante n'a pas besoin de ces engins pour rester praticable.

Cette route est située à Egletons (département de la Corrèze). Au niveau du quartier du Campus, un court tronçon de 120 mètres arrive à lutter seul contre le verglas et la neige grâce à un système mis au point par la société Eurovia (filiale de Vinci), nommé Power Road.

Le principe est simple : la route est chauffante, ce qui fait fondre la glace. La chaussée peut atteindre 60 °C en surface. La route intègre des tubes dans lesquels circule un fluide caloporteur qui récupère l'énergie solaire. C'est donc la chaleur du soleil qui est utilisée pour chauffer la route.

Le système a été inauguré il y a quelques jours et a déjà montré son efficacité, la Corrèze ayant connu plusieurs épisodes neigeux en janvier. On peut voir la différence sur une vidéo publiée par Eurovia. Cela a toutefois un prix, avec un coût supérieur de 250 000 € par rapport à une chaussée classique.

Aurélien Genet, d'Eurovia, indique cependant auprès du quotidien La Montagne que l'écart baisse avec de plus grandes surfaces et que c'est aussi un système qui peut permettre une économie sur le matériel de déneigement. Avant d'être imaginée sur des kilomètres de routes ou autoroutes, la technologie Power Road peut notamment répondre à des besoins spécifiques, comme les pistes aéroportuaires ou les parkings de services publics.