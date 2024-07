Une série, un juge, un pilote et une Coyote

Évidemment, ce n’est pas la série du siècle, ni même celle des années 80, même si elle a été produite par Stephen J Cannell, à qui l’on doit l’Agence tous risques ou 21 Jump Street. L’homme, qui nous quitté en 2010, a concocté 67 épisodes de ce juge et le pilote diffusés en France à partir de 1984 sur Antenne 2.

L’histoire est celle de deux retraités : un ex-juge du tribunal de grande instance de Los Angeles, et un pilote qui a racccoché le volant après une sombre histoire de vol de voitures. Milton C. Hardcastle, le juge (interpèté par Brian Keith), a été chargé de l’instruction de l’affaire de « Skid » Mc Cormick, (Daniel Hugh Kelly). Une fois débarassé de sa robe et de son marteau, Hardcastle veut mettre à l’ombre les malfrats qu’il n’a pas réussi à condamner et passe un marché avec le pilote voleur : l’effacement de son dossier contre un petit coup de main pour empècher les méchants de nuire.

Humour et auto-dérision

On l’a dit, Le juge et le pilote n’est pas la meilleure production de Cannell, même si, tout au long des trois saisons de la série, les épisodes de 45 mn sont plutôt bien emballés, à la mode des années 80, celle des héros surdoués et beaux gosses, mais livrés avec une grosse dose d’humour et d’auto-dérision.

Mais dans le juge et le pilote, il y a un troisième héros et c’est une auto. Une Coyote X précisément. Une quoi ? Une Manta Montage modifiée, et redessinée pour les besoins du tournage. Manta Cars était une société fondée par deux frères qui avaient beaucoup regardé, et aimé, la Mc Laren M6 au point de s’en inspirer pour concevoir leur auto.

Elle sera distribuée sous plusieurs versions, dont l’une accueillera dont un bon gros V8 Chevrolet. Mais aussi un plus modeste Flat 4 d’origne Porsche 914. C’est précisément celle que l’on retrouve dans la série, rebaptisée Coyote X, ou Cody Coyote selon l’humeur des scénaristes.

Une De Lorean en lieu et place de la Manta

Mais la Manta – Coyote va s’effacer dans la troisième saison pour céder sa place à une autre version de la voiture construite sur la base d’une DeLorean DMC-12. La raison de ce changement ? Brian Keith avait quelques difficultés à s’extirper de l’habitacle de la Manta. Le juge n’était pas un pilote.