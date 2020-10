Une société chinoise offre une voiture neuve à chacun de ses 4116 employés

Le constructeur Porsche est souvent montré en exemple pour les bonus accordés à ses salariés lorsque les résultats sont au rendez-vous. La firme allemande versait pour rappel en 2019 une prime de plus de 9000 euros à tous ses employés pour les remercier des 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Voici une histoire encore plus impressionnante : celle des ouvriers de l'entreprise chinoise Jiangxi West Dajiu & Steel Corporation spécialisée, comme son nom l'indique, dans l'industrie du fer et de l'acier.

Le géant asiatique a en effet signé un chèque de plus de 502 millions de yuans à deux constructeurs pour commander 4 116 voitures. Une idée simple se cache derrière cette somme colossale : offrir une voiture neuve à chacun de ses employés. Cela représente au cours actuel un cadeau aux salariés de 62,8 millions d'euros.

Les véhicules en question sont des FAW-Volkswagen Magotan (la version locale de la berline Passat) et des Jiangling Ford Territory (des SUV Yusheng S330 rebadgés). Cerise sur le gâteau, la direction de l'entreprise offre la carte grise, les taxes et l'assurance pour cinq ans. Pour visionner la cérémonie de la remise des clés, cliquez sur play.