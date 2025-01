Une Tesla moins chère est bien en approche

Le constructeur américain vient de dévoiler ses chiffres du dernier trimestre 2024, moins bons que ce qu’attendait le marché pour les bénéfices et le chiffre d’affaires. Sa marge bénéficiaire (hors crédits réglementaires) est aussi descendue à 13,59% sur cette période alors que les prévisions tablaient plutôt sur un chiffre autour des 16,2% d’après des analystes rassemblés par la division Visible Alpha de Standard & Poor’s.

Mais les annonces faites lors de cette dernière conférence ont donné confiance aux actionnaires de la marque, permettant au titre Tesla de reprendre 4% en bourse. Notamment celle de l’arrivée de « nouveaux modèles moins chers dès cette année 2025 », en plus de la mise sur le marché de son fameux Cybercab à conduite autonome dès le mois de juin.

Mais quelles sont ces « Tesla moins chères » ?

Sachant qu’Elon Musk avait précédemment affirmé qu’il n’y aurait finalement pas de nouvelle Tesla compacte à 25 000€, on se demande toujours ce que seront ces modèles « moins chers ». La logique voudrait qu’il s’agisse de versions moins bien équipées des Model 3 et/ou Model Y actuels, avec un prix plus avantageux en contrepartie d’une dotation moins bonne et de batteries potentiellement plus petites.

Actuellement la Tesla Model 3 démarre à 39 990€ et le Model Y à 42 990€ dans son ancienne version Grande Autonomie Propulsion toujours en stock (ou 60 990€ pour le nouveau modèle en finition Launch Series). Est-ce que ce prix de base pourrait descendre près des 30 000€ avec beaucoup moins d’équipement dans une Model 3 ? Réponse sans doute bientôt.