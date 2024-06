Une vente aux enchères 100 % Ferrari exceptionnelle ce samedi à Monaco

Pour les passionnés de la marque italienne Ferrari et les collectionneurs les plus fortunés, l’Astarossa c’est un peu comme Noël, à condition d’avoir pour habitude de se faire des cadeaux à soi-même. Et des moyens quasiment illimités.

La vente aux enchères, organisée par Monaco Car Auctions, est de retour pour une seconde édition, et propose de nouveau un catalogue qui a de quoi faire devenir rouge d’envie tous les amoureux du cheval cabré.

Huit véhicules affichent même moins de 20 000 kilomètres au compteur, dont une Ferrari 365GTC/4 de 1972.

Et parmi les 64 lots de la vente aux enchères dont le catalogue complet est à découvrir sous l’article, et qui se déroulera ce samedi 8 juin au Grimaldi Forum de Monaco, on retrouve quelques pépites dont les estimations ont de quoi faire tourner les têtes : Ferrari 348 Zagato Elaborazione, estimée entre 350 000 et 400 000 €, Ferrari 458 Speciale A, estimée entre 625 000 et 725 000 €, Ferrari Testarossa « Monospecchio », estimée entre 150 000 et 185 000 €, Ferrari 365 GTC, estimée entre 700 000 et 800 000 €, Ferrari FF ex-John Elkann, estimée entre 280 000 et 400 000 €, Ferrari 330 GTC, estimée entre 550 000 et 600 000 € mais aussi un casque signé de Michael Schumacher, estimé entre 5 000 et 10 000 € ou encore un kart utilisé par Charles Leclerc pour une publicité tournée dans les rues de la principauté et estimé entre 12 000 et 20 000 € tout de même.

Les enchères vont s'envoler pour quelques voitures d'exception

Quand aux lots les plus onéreux, ils devraient faire s’envoler les enchères avec des tarifs frôlant l’indécence pour les joyaux de la vente 2024 : Ferrari F40, estimée entre 3 250 000 € et 4 000 000 €, Ferrari 250 GT « California Inspiration », estimée entre 990 000 € et 1 290 000 €, Ferrari 275 GTS, estimée entre 1 550 000 € et 1 800 000 €, quand la Ferrari Enzo explose tous les compteurs avec une estimation folle entre 4 200 000 € et 4 500 000 €.

Seront également proposés à la vente des objets siglés Ferrari : jeu de dés, cendrier, gants, livres, et des œuvres d’art en lien avec la célèbre marque italienne.

Pour tout savoir sur la vente, et, éventuellement, y participer, les informations sont disponibles sur le site de la vente Astarossa 2024.