Vacances : l'E85 disponible dans 32% des stations d'autoroute

La France reste une fois de plus la destination privilégiée des Français cette année. Malgré la flambée des prix de l’essence, la voiture reste pour 60 % des vacanciers le mode de transport privilégié. Pour garder la maîtrise de leur budget, la filière Bioéthanol nous rappelle que les automobilistes dont le véhicule est compatible à l’E85 auront la possibilité de faire le plein dans l’une des 2 887 stations ouverte dans l’Hexagone.

Vendu à 0,83 € le litre en moyenne, après déduction des 18 cts d’aide gouvernementale, le Superéthanol-E85 est à l’heure actuelle plus de deux fois moins cher que les carburants fossiles classiques. Compte tenu d’une surconsommation de 25% environ, l’économie réalisée est de l’ordre de 40 % par rapport à un carburant classique comme le SP95-E10.

« Depuis le début 2022, 130 nouvelles stations Superéthanol-E85 ont ouvert. Ainsi, les automobilistes qui roulent en véhicules « flexfuel » d’origine (appelés aussi flex-E85) ou équipés de boîtiers de conversion E85 homologués, peuvent compter sur 2 887 stations bien réparties dans tout l’hexagone et 32 % des stations du réseau autoroutier », explique la filière. Les régions Occitanie (42 %), Hauts-de-France (36 %) et Provence-Alpes Côtes d’Azur (36 %) comptent le plus fort taux d’équipement en stations E85.

L’application « Mes Stations E85 », permet de localiser en un clic le point de vente le plus proche.