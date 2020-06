Vacances : voici les jours qui seront les plus embouteillés sur la route cet été

Difficile d'échapper aux bouchons sur la route des vacances ! Et cette année, ils pourraient être plus importants, car les Français vont privilégier la voiture pour leurs trajets et vont privilégier l'Hexagone pour leurs destinations, coronavirus oblige. Si vous avez prévu de prendre le volant en juillet ou en août, voici un avant-goût de ce qui vous attend.

Ce qui vous attend pour l'été 2020

< Le panorama de l'été 2020 par Bison Futé. (1- Ile-de-France, 2- Nord et Grand Ouest, 3- Est et Bourgogne, 4- Auvergne et Rhône-Alpes, 5- Sud-Ouest, 6- Arc méditerranéen).

Premiers gros départs le 11 juillet

Le 4 juillet ne sera rouge qu'en Ile-de-France. C'est le samedi 11 que toute la France sera en rouge, avec donc la première grande vague de départ en vacances, renforcée par les déplacements pour le pont de la Fête Nationale, le 14 juillet étant un mardi. La saison estivale sera ensuite bien lancée, avec des samedis 18 et 25 juillet entièrement rouge.

Deux samedis noirs !

Attention, cette année, double dose de noir. Comme le mois d'août commence un samedi, Bison Futé s'attend à un chassé-croisé plus étalé, sur deux semaines donc. Ce sera la grosse galère les samedis 1er et 8 août. Le premier week-end d'août sera le plus compliqué dans le sens des départs, puisque ce sera rouge sur toute la France le vendredi 31 juillet, et encore rouge le dimanche 2 en Auvergne Rhône-Alpes et entre Paris et la Normandie. Le deuxième week-end d'août sera plus difficile pour les retours, avec drapeau rouge sur l'ensemble de la France le 8 août (orange le 1er).

Un 15 août étonnamment calme

C'est une date pivot de l'été, qui marque le début de la fin ! Mais cette année, elle tombe un samedi. Cela favorise donc une répartition des vacanciers avant et après l'Assomption. Résultat, le 15 août, Bison Futé ne voit rouge que dans le quart sud-est, dans le sens des départs et des retours. Pour le reste, c'est orange "seulement". Attention toutefois, ce sera encore rouge en Auvergne Rhône-Alpes le dimanche 16.

Gros retours tardifs

Bison Futé prévoit un drapeau rouge pour l'ensemble du pays dans le sens des retours les samedis 22 et 29 août.

Les outils pour connaître l'état du trafic

Avant de prendre la route, il y a bien sûr les prévisions et les conseils détaillés de Bison Futé. Cela peut sembler désuet, et pourtant, l'été, l'indien reste populaire. Nous avons été surpris des bonnes audiences de ses prévisions hebdomadaires sur notre site l'année dernière ! Vous les retrouverez donc à nouveau cette année, chaque mercredi.

Bison Futé propose aussi une application smartphone pour des infos en temps réel. Via le téléphone, on peut également suivre les réseaux sociaux des sociétés d'autoroutes, certaines proposant même des comptes dédiés à des axes précis. Plusieurs sites donnent l'info trafic en direct, dont ViaMichelin et Coyote.

Une fois au volant, la radio 107.7 reste une très bonne alliée. Il y a aussi les systèmes de guidages communautaires, dont l'incontournable Waze, qui donne des informations précises sur l'étendue des dégâts en temps réel et vous aide à trouver des parades… même si la popularité de l'application met beaucoup de monde sur les chemins de délestage.

Les pires axes et nos conseils d'itinéraires bis