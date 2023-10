Vaillante, une marque automobile française

Les similitudes entre la BD et la réalité sont si criantes ! Comme tout constructeur auto, Vaillante possède son bureau de design, son site d’ingénierie, son usine de fabrication, sa piste d’essai, ses concessions et participe même à des salons. Tout ici semble réaliste et mis en perspective avec ce qui se passe au sein d’une vraie entreprise auto. Une bonne manière de pénétrer dans les entrailles de la conception et de la vie de modèles grand public ou des bolides de compétitions. Car, comme une vraie marque, Vaillante gagne en notoriété sur la piste.

Au plus près de la réalité

Aux confins de la friction avec la fiction, les similitudes entre la bande dessinée et la réalité sont souvent confrontées, voire confondues. Comme ces deux modèles Vaillante dessinés par de véritables designers auto : La Mirage, née du crayon de Luc Donckelwolke, directeur du design Hyundai Kia, à qui on doit la Gallardo et la Montlhéry, dessinée par Ugo Spagnolo, designer chez DS Automobiles. Il est même difficile de ne pas voir l’influence de certains modèles de la BD sur certains concept cars. Le livre décortique le style des Vaillante et met en exergue l’innovation et le côté visionnaire de Jean Graton.

Ainsi, La Marathon de 1957 se présentait avec un habitacle en bulle et des demi-portes vitrées, une proposition que l’on retrouve sur le concept car GFG Sybilla de Giugiro en… 2018. Du réalisme, certes mais pas de réel. L’auteur se garde bien de franchir cette ligne blanche. Le modèle Vaillante, tout esthétique, soient-ils ne pourraient sans doute jamais rouler tant Jean Graton dans son souci du détail pouvait s’affranchir de certaines données techniques. Dessinateur oui, designer non. Stéphane Barbé prend ici soin de bien l’expliquer. Il n’empêche. Des Vaillante ont bel et bien roulé sur le bitume.

Du papier au bitume

La première Vaillante à avoir vraiment roulé (sur circuit) fut le modèle Grand Défi. Réalisé sur la base d’une barquette Hommel, ce modèle de course pour VIP, dessiné par Luc Donckelwolke, sera produit à 16 exemplaires. Autant dire une rareté aujourd’hui. Stéphane Barbé relate également l’histoire d’un passionné qui, à force d’abnégation et d’ingéniosité, a réussi à construire dans son garage la seule et unique Le Mans GT 61. Il y a eu également les modèles Courage-Vaillante (1997), Rebellion-Oreca (2017), ou la Vaillante Hypercar (2023) qui ont pris part aux 24 H du Mans. Rageuses sur la piste, les Vaillante se veulent civilisées dans la circulation où leurs lignes fluides se reconnaissent d'un simple coup d'œil. En ville ou sur route une Vaillante se doit de s'ancrer dans son époque, au milieu de ses congénères. Dans l’introspection minutieuse du système Vaillante, Stéphane Barbé met en exergue ô combien les modèles de Jean Graton étaient en accord avec leur temps. Voire pour certains révolutionnaires comme dans Cannonball (2022) où La Montlhéry hydrogène traverse les États-Unis d’est en ouest. La mobilité de demain existe déjà en dessin.

Que serait l’industrie automobile sans folie ni passion ? Il faut quand même être sacrément habité, visionnaire, artiste, voire génial, pour qu’une succession de dessins et de façonnages, transforme un assemblage de tôles, un ronronnement moteur, en boîte à émotion. Intellectuellement et physiquement, ça donne le frisson.

Comme la mode ou l’architecture, l’univers automobile est le reflet de nos sociétés, avec ses craintes et ses espoirs. L’auto comme miroir imparable de notre propre image.

C’est en tout cas ce qu’il ressort de ce livre, où fiction et réalité s’enchevêtrent comme une mécanique de précision.

* " Vaillante une marque automobile française ", par Stéphane Barbé, préface Carlos Tavares, éd. La Martinière x Michel Vaillant, 39,90 €.