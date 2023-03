Valeo récompensé pour ses balais d'essuie-glace de nouvelle génération

Les balais d'essuie-glace en silicone Everguard, lancés en septembre 2022 en Europe, et désormais disponibles sur la plupart des plateformes de commerce électronique viennent d’être récompensés d’un prix à l’occasion de la 7ème édition du grand concours de l’innovation de la Sécurité routière.

Ces balais, conçus à base de silicone appliquent un film hydrophobe de protection contre la pluie sur le pare-brise. Après cinq minutes de fonctionnement sur pare-brise sec (à faible vitesse), le film hydrophobe est activé. Le pare-brise n'est alors plus couvert d'une rivière de gouttes de pluie gênantes, mais de gouttes d'eau sphériques facilement éliminées par les essuie-glaces, ou simplement par l'air - lorsque l'on roule à plus de 50 km/h.

Ce matériau silicone s’avère en prime plus résistant aux variations de températures, à l'ozone et aux rayons UV, qui sont les principales causes de détérioration du caoutchouc. Par conséquent, ils durent deux fois plus longtemps que les balais standards. Enfin, grâce à la grande élasticité du matériau et à un profil de lame spécial, ces balais sont silencieux.