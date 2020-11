Vendre son occasion : 12 raisons qui feront fuir l'acheteur (même si la voiture est top)

EN RÉDIGEANT L'ANNONCE

Un texte trop lapidaire

''À vendre Peugeot 207 diesel de 2015, bon état, 7 000 € '' Rédiger en seulement quelques mots votre intention de vendre votre auto est très agaçant. D'autant que si le modèle est de grande série, les offres ne manqueront pas.

L'intéressé n'hésitera pas à ''zapper'' votre annonce pour d'autres, bien plus riches en informations. Sans écrire un roman, efforcez-vous d'y insérer les éventuelles réparations réalisées, faire mention des factures, de l'état des pneumatiques, des principaux équipements de série et des options... Et pourquoi pas, vos disponibilités pour recevoir vos futurs acheteurs.

Des photos absentes, mal cadrées ou sombres

Ne pas publier des photos est à proscrire. Les annonces avec photos sont 7 fois plus consultées que celles sans photo. Montrer la voiture sous plusieurs angles, sans oublier l'habitacle, est la porte d'entrée qui incitera le visiteur à aller plus loin dans l'exploration de l'annonce.

Les clichés mal cadrés ou les prises de vues en sous-sol empêchent de bien voir l'auto. C'est du plus mauvais effet, car l'acheteur peut penser que vous voulez occulter certains défauts, notamment au niveau de la carrosserie.

Des photos prises dans un environnement peu attractif

Gare aux clichés réalisés à côté d'un autre véhicule en mauvais état, à moitié démonté ou accidenté. Cela donne l'impression que ce dernier est en réparation voire abandonné. L'éventuel acquéreur peut penser que l'endroit sert de garage à ciel ouvert pour la remise en état d'autos pas forcément de toute fraîcheur, y compris celui mis en vente. De même, assurez-vous qu'il n'y ait pas de taches au sol, sous la voiture. Elles pourraient laisser penser que le moteur ou la boîte de vitesses perdent de l'huile et sont donc en fin de vie. Si c'est vraiment le cas, soyez transparent dans l'annonce.

Des commentaires qui rebutent

Évitez les affirmations peu avenantes comme : "prix ferme", "curieux s'abstenir", "acheteurs du dimanche passez votre chemin", "je n'ai pas de temps à perdre", "pas là pour faire des tours de manège", etc. !

De tels propos dénotent d'un caractère peu convivial du vendeur. Par crainte d'un dialogue tendu à l'heure du rendez-vous, l'acquéreur ira probablement voir ailleurs.

Des fautes d'orthographe

La rédaction d'une annonce doit être compréhensible et sans fautes d'orthographe. À défaut, le lecteur peut, à tort peut-être, faire un lien sur l'état de l'auto mise en vente et se détournera de l'annonce. Si l'écriture n'est pas votre fort, faites-vous aider par un proche.

Un prix anormal

En tant que vendeur on veut tirer le meilleur prix de sa voiture. Mais attention à ne pas être trop gourmand. À moins de posséder une occasion rare, dans un état exceptionnel ou un véhicule de collection, il est vivement conseillé d'afficher un tarif ''de marché'' si vous comptez vous séparez d'un modèle de grande série et très présent dans les annonces. Trop cher, l'acquéreur ne s'intéressera pas à votre offre.

A contrario, un prix trop bas par rapport à la cote fera paraître l'annonce louche, et donnera à penser à une auto au passé douteux dont on veut se séparer à bon compte, à une voiture maquillée ou autre tentative d'arnaque (annonce fausse pour vous soutirer de l'argent alors que la voiture n'existe pas par exemple.

Tout écart important par rapport à la cote doit être dûment justifié.

AU TÉLÉPHONE

Un téléphone sur répondeur

À défaut de préciser dans l'annonce une plage horaire pour vous contacter, efforcez-vous pour être joignable à tout moment. C'est primordial si vous voulez toucher un maximum d'acheteurs. Mais si à chaque appel vos interlocuteurs tombent sur un répondeur, ils perdront patience et écarteront votre annonce au profit de vendeurs plus réactifs.

Des horaires imposés

Si vous voulez vendre rapidement, soyez flexible au niveau des jours et horaires de rendez-vous. Évitez d’imposer les vôtres au risque de perdre la transaction. L'acheteur se déplacera en priorité chez le vendeur le plus disponible.

SUR PLACE

Une annonce qui ne dit pas tout

Vous avez décrit sommairement l'état de votre auto et énoncé les principaux équipements et autres options valorisantes. Mais, vous avez omis de signaler un bas de caisse déformé, un trou de cigarette sur le siège, la roue de secours manquante... Attention, cela peut créer de la méfiance de la part de l'acheteur, qui en découvrant le véhicule peut supposer que vous cachez d'autres défauts.

Un essai impossible

"Je suis maniaque et je tiens à ma voiture", "il n'y a que moi qui la conduis", "elle n'est pas assurée pour"... Des arguments fréquents, utilisés parfois par des vendeurs peu scrupuleux, pour cacher des défauts majeurs. Habitués à la conduite de leur voiture, ils n'ont aucun mal à les dissimuler. Ce qui peut ne pas être le cas si c'est l'acheteur potentiel qui la conduit. Alors, si vous n'avez rien à vous reprocher, soyez fair-play et cédez le volant...

Des réparations à faire, non négociables

Pneus usés, distribution à refaire, une révision oubliée... Tout cela a un coût que l'acquéreur n'a pas forcément envie d'assumer à peine l'auto acquise. Du coup, il tente de négocier le prix de vente. Si vous refusez, vous êtes mal parti, à moins d'en avoir déjà tenu compte dans le prix de vente et de l'avoir mentionné dans l'annonce. Sinon, faites un geste pour le retenir en proposant de prendre à votre charge un pourcentage des frais à engager.

Ne faire le contrôle technique que si l'auto est vendue

Le contrôle technique est obligatoire pour tout véhicule particulier de plus de quatre ans. Ensuite, il est à faire tous les deux ans. Mais, en cas de revente à un particulier, il doit obligatoirement avoir moins de six mois. Or, malgré ce délai dépassé, certains vendeurs mentionnent que l'examen ne sera effectué que si l'acheteur s'engage à prendre l'auto.

Grave erreur, car ce document, lui permet de savoir si les organes de sécurité (pneus, frein, direction, suspension...) font l'objet d'une usure importante voire anormale avec à la clé, une contre-visite. En l'absence de toutes ces informations, il préférera s'adresser à un vendeur plus sérieux. De plus, s'il se retournait contre vous, il aurait gain de cause, car c'est légalement au vendeur de fournir le certificat de contrôle.

BILAN

Pour vendre vite et bien, vous l'aurez compris, il faut faire tout le contraire de ce qui est décrit dans cet article. Avec un texte bien détaillé et honnête, de belles photos, pas de mauvaises surprises, des disponibilités étendues et un juste prix, aucune raison de faire fuir les acheteurs potentiels. La clé d'une vente rapide et réussie.