Venez assister à la conférence de rédaction "spécial déconfinement" de Caradisiac (vidéos)

Vous les connaissez tous car vous lisez leurs articles au quotidien mais vous allez les découvrir un peu différemment. Les journalistes de Caradisiac se sont réunis quelques jours avant le 11 mai en vidéo conférence. Généralement, ces réunions sont l'occasion à la fois de commenter les articles qui ont été publiés récemment sur Caradisiac et de composer en le disséquant le programme de ce que vous découvrirez sur Caradisiac dans les semaines à venir.

Les journalistes de Caradisiac vous accueillent chez eux !

Cette fois, nous avons modifié nos habitudes après avoir décidé de mettre en ligne nos échanges. L'idée étant surtout de vous faire découvrir autrement ceux qui composent la rédaction de Caradisiac. La vidéo a été tournée dans les derniers jours de la période de confinement. Aussi, chacun vous reçoit chez lui. Vous allez entendre les journalistes bien sûr, mais également les cadreurs que vous ne voyez jamais, à savoir Laurent Cohen, Alain Dalbera (Eddy Clio et Antoine Ferrand n'étaient pas présents ce jour-là), ceux qui suivent l'actu auto au jour le jour, Audric Doche, Florent Ferrière, ceux qui dans l'ombre ont une fonction très importante, Jean-Christophe Herzig (gestion des commentaires, analyses), Sylvie Poilpret, secrétaire générale de rédaction qui veille notamment au respect de l'ensemble des chartes de la rédaction.

Comment la rédaction de Caradisiac a vécu le confinement

Comme la plupart d'entre vous, tous sont restés chez eux pendant les deux mois de confinement. Et comme la plupart d'entre vous, tous ont continué à travailler. Comment ont-ils vécu cette période ? Sur le plan personnel ? Sur le plan professionnel ? Comment la rédaction s'est organisée pour produire près de 700 articles en deux mois ? Comment le service essais s'est débrouillé pour vous concocter des comparatifs ? Comment le service enquêtes a répondu aux inquiétudes légitimes des automobilistes face au coronavirus ? C'est dans la première vidéo ci-dessus que nous vous invitons à découvrir les réponses de la rédaction. Mais ce qui nous intéresse à notre tour, c'est de savoir comment de votre côté, vous avez vous aussi vécu cette période en tant qu'automobiliste ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentant l'article.

Le débat de la rédaction : face à la défiance à l'égard des transports en commun, croyez-vous que l'auto va être perçue comme une solution ?

Second tour de table de cette vidéo conférence, le débat suivant : comment allons-nous nous déplacer après le confinement ? Face à la défiance à l'égard des transports en commun, croyez-vous que l'auto va être perçue comme une solution ? C'est en prenant comme support le sondage exclusif que Caradisiac a commandé à Harris Interactive que chacun au sein de la rédaction vous fait partager son analyse. L'article de Pierre-Olivier Marie Sondage exclusif Caradisiac - La voiture, grande gagnante du déconfinement détaillant par ailleurs les résultats de ce sondage.

Enfin, et pour finir cette conférence par une note plus personnelle et joyeuse, nous avons demandé à chacun comment il allait occuper son premier week-end de déconfiné. Et les réponses fusent et mettent en évidence les frustrations vécues pendant le confinement. Pour résumer leurs projets : rouler de nouveau en voiture ou à moto, faire du sport et sortir enfin en famille !