Venir à une journée circuit écraser tout le monde avec sa Bugatti Bolide, c’est vraiment tricher

La Bugatti Bolide possède le groupe motopropulseur de la Chiron Super Sport, un W16 quadriturbo de 1 600 chevaux. Mais au lieu d’installer ce moteur dans le châssis d’une voiture homologuée pour la route, elle le place dans celui d’une auto entièrement dédiée au roulage sur circuit.

Elle pèse ainsi 1 450 kg à sec au lieu de deux tonnes pour une Chiron, possède un aérodynamisme générant beaucoup plus d’appui qu’une voiture de route et utilise aussi de vrais pneus slick (qu’il faut changer tous les 60 kilomètres en utilisation piste « intense »).

C’est pas du jeu

Sur le papier, donc, la Bugatti Bolide fait partie des voitures de circuit ultimes. Même si elle reste handicapée par sa masse importante, il s’agit d’un engin aux performances délirantes par rapport à la plupart des voitures de circuit. Une machine beaucoup plus rapide que les autos de la classe des GT (jusqu’au GT3) et même potentiellement que les autres voitures de circuit « spéciales » conçues par les constructeurs (Lamborghini SCV12, McLaren Senna GTR…).

Il se trouve que, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, quelqu’un est justement venu avec sa Bugatti Bolide lors d’un « track day » organisé au circuit Paul Ricard. Il se retrouve ainsi au milieu de machines beaucoup moins performantes, côtoyant ici une Porsche 911 GT3 Cup, un Cayman GT4 et une BMW M4 GT4.

Voir une telle machine se frayer un chemin entre des autos quatre fois moins puissantes qu’elle, ça a vraiment un côté surréaliste. Notez comme il dépose littéralement la BMW M4 GT4 dans la ligne droite du circuit après le dernier virage !

Précisons tout de même que sur le papier, des machines comme l’Aston Martin Valkyrie AMR Pro, la Red Bull RB17 ou la McLaren Solus GT. On serait curieux de voir un combat sur circuit entre toutes ces pistardes d’exception !