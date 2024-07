Vers un accord entre Mitsubishi et l'alliance Honda-Nissan pour contrer l'offensive électrique venue de Chine ?

Cette information nous vient du journal nippon Nikkei, qui affirme que Mitsubishi Motors va rejoindre l’alliance Honda-Nissan. Le but de ce rapprochement est de développer et de standardiser les logiciels embarqués et la technologie électrique.

C’est bien le développement de la mobilité électrique qui inquiète : « les constructeurs automobiles japonais ne peuvent pas rivaliser en termes d’échelle et d’approvisionnement ». Le journal complète en précisant que le « changement majeur dans l’industrie automobile entraînera une réorganisation majeure, y compris dans d’autres secteurs au Japon ».

Mitsubishi s’occupera de la technologie hybride rechargeable et de collaborer, notamment avec Honda, dans le domaine des petites voitures. Toutefois, les rôles précis de chacun ne sont pas encore communiqués.

Avec Toyota, ce nouveau trio deviendra le fer de lance de l’industrie automobile japonaise. Ces grandes firmes n’ont plus l’intention de rester à la traîne face à Tesla et aux constructeurs chinois tels que BYD. L’année dernière, Nissan et Honda n’ont vendu respectivement que 140 000 et 19 000 VE dans le monde lorsque Tesla et BYD atteignaient 1,8 et 1,57 million.

Toyota toujours devant

À ce jour, Honda et Nissan sont respectivement les deuxième et troisième constructeurs japonais avec des ventes mondiales de l’ordre de 4,1 millions et 3,44 millions d’unités au cours du premier trimestre. Mitsubishi a vendu quant à lui 810 000 exemplaires. Avec 11 millions de voitures écoulées l’année dernière, Toyota est encore loin devant mais le but est avant tout de rester compétitif face à l’offensive chinoise.