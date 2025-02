Vilebrequin : la haine en ligne plus forte que la passion ?

A qui profitent les querelles entre les deux anciens coprésentateurs de la chaîne Youtube Vilebrequin ? A beaucoup de monde, visiblement, tant les publications de Sylvain Levy et de Pierre Chabrier depuis leur séparation sont systématiquement commentées par un grand nombre de « créateurs de contenu » et dans les médias, tout le monde essayant de récupérer un peu de l’audience générée par ce feuilleton qui n’a plus grand-chose à voir avec le plaisir tout bête de parler d’automobile.

Tout aurait pu (dû) rester dans le domaine du privé si Pierre Chabrier n’avait pas, dans sa retentissante vidéo du 15 août dernier, accusé son ancien camarade de trahir les fans tout en usant de pratiques malhonnêtes. Accusations auxquelles Sylvain Levy, après avoir d’abord tenté pudiquement de ne pas y donner suite publiquement, s’est senti obligé de répondre dans une vidéo cinglante donnant sa propre version des faits dans l’espoir de mettre fin à une véritable campagne de harcèlement en ligne. Car oui, des milliers de fans de la grande aventure Vilebrequin le traitaient de tous les noms sur les réseaux sociaux depuis la mise en ligne du film accusatoire de Pierre !

Jugé plus convaincant que Pierre par cette large communauté, Sylvain semble avoir littéralement retourné l’opinion des fans de Vilebrequin avec cette vidéo-réponse, fans qui s’en prennent désormais violemment à Pierre dans chacune de ses publications. Sylvain le bon, Pierre le méchant qu’il faut à tout prix salir et détruire, voilà l’état des lieux plein de nuance du « tribunal d’internet » dans lequel des milliers d’anonymes s’acharnent sur une personne qu’ils ont décidé d’abattre publiquement après avoir décidé de qui avait raison et de qui mentait.

Le pariat de Youtube

Ce tribunal semble n’accepter aucun pardon. Pierre Chabrier vient de diffuser une nouvelle vidéo sur son compte Youtube. Après les larmes de sa séquence par laquelle toute cette furie en ligne était arrivée (d’abord dirigée contre Sylvain), ce nouveau clip m’a tout simplement sidéré par son niveau de qualité. Non seulement il y aborde avec beaucoup de dérision toutes les insultes et autres critiques en ligne qu’il reçoit par torrents depuis que le tribunal en ligne a basculé du mauvais côté pour lui, mais il s’y concentre aussi sur le principal que tout le monde avait fini par oublier : la simple passion de l’automobile qui unissait tous les fans de Vilebrequin, celle qui avait conduit Pierre et Sylvain à se retrouver au volant de machines formidables dans des situations hors du commun.

Les « haters » n’y voient évidemment qu’une simple expression de son égocentrisme exacerbé, Pierre y célébrant tous les moments forts vécus pendant la vie de Vilebrequin et de Top Gear France, mais les images montrées dans cette nouvelle vidéo sont réellement belles et touchantes. Surtout, elles permettent de tourner magnifiquement la page de ces échanges toxiques en se recentrant enfin sur le fond, cette substance qui représentait la raison d’être de Vilebrequin et de tous ceux qui cherchent à vivre de la production de contenu autour de l’automobile : vous savez, cette même passion toute bête qui nous fait tous perdre du temps à regarder des vidéos ou même simplement discuter en ligne avec des gens pour confronter nos opinions (et parfois même se disputer un peu).

Cette dernière vidéo prouve que comme Sylvain, Pierre peut continuer d’apporter une contribution originale au divertissement automobile avec des vidéos à la réalisation magnifique et des sujets potentiellement passionnants. Avec celles que Sylvain propose de son côté, ça donne théoriquement deux fois plus de matière aux anciens fans de Vilebrequin pour assouvir leurs passions. Alors, le grand tribunal d’Internet peut-il se souvenir de ce qui l'intéresse en premier lieu au lieu de verser dans le harcèlement en ligne ?

Je n’ai jamais fait partie des fans inconditionnels de Vilebrequin mais j’avoue prendre du plaisir à regarder certaines des vidéos de Sylvain au point de me sentir obligé de contredire certains confrères un peu aigris, plus prolixes pour lui cracher dessus gratuitement que pour produire eux-mêmes du contenu de qualité. Cette dernière vidéo de Pierre m’a aussi procuré quelques frissons car elle renvoie exactement aux moments rares et forts qui nous motivent tous à ne pas compter les heures de travail et à nous confronter parfois à cet implacable tribunal d’internet qui peut, y compris dans les colonnes des commentaires de Caradisiac, oublier la courtoisie et le respect au sein des lieux d’expression publique. Et je pense sincèrement qu’un travail aussi remarquable que celui de cette dernière vidéo de Pierre mérite d’être salué plutôt que de s’écraser contre ce mur honteux de la haine en ligne.