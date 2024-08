Le crève-cœur de l’après-Vilebrequin

A moins de ne jamais vous connecter à Internet (ni même d’allumer la télé et encore moins la radio !), vous connaissez forcément Vilebrequin. Et pour cause, ce duo de deux amis passionnés automobiles agite l’univers des médias automobiles depuis une petite décennie. Dans un monde assez fermé où Youtubeurs et médias osent rarement prendre le risque de critiquer les marques automobiles et faire preuve d’originalité, le ton irrévérencieux de cette paire hors du commun a tout de suite séduit par son audace quitte à verser parfois dans le potache.

Voilà pourquoi l’annonce de leur séparation, au plus fort de leur notoriété l’année dernière, en avait surpris plus d’un : Pierre et Sylvain expliquaient vouloir continuer la route chacun de leur côté, les deux ayant mis en ligne leurs nouvelles chaînes Youtube séparément. A cet instant, ils faisaient preuve d’unité face caméra et se préparaient à la diffusion de leur émission Top Gear sur RMC Découverte.

Les fans de Pierre et ceux de Sylvain

Mais la publication récente d’une vidéo sur la chaîne Youtube de Sylvain, où il reprenait le volant du fameux 1000tipla qui a fait la légende de Vilebrequin, a tout fait basculer. Quelques jours plus tard, Pierre s’est fendu d’une vidéo où il accusait son ancien collègue d’avoir racheté le véhicule pour lui tout seul d’une façon peu loyale et d’avoir fait preuve, depuis la fin de Vilebrequin, d’une extrême froideur à son égard tout en trahissant certaines promesses. Ce à quoi Sylvain a répondu, dans un message plus sobre, qu’il avait justement décidé de récupérer le 1000tipla à la suite d’une manœuvre de Pierre qui voulait le racheter avant lui.

Depuis quelques jours, les fans de Vilebrequin, les fameux « Loulous », se déchirent dans les commentaires des chaînes Youtube de Pierre et Sylvain. Beaucoup d’entre eux accusent Sylvain d’avoir trahi l’esprit de Vilebrequin en pillant son héritage, d’autres relativisent en rappelant que seul Pierre s’est épanché sur sa façon de voir les choses et que Sylvain, qui reprend ici le rôle du méchant, a sans doute une tout autre opinion sur cette situation.

Toute la presse parle de leur déchirement, y compris en-dehors des sphères de l’automobile. Tout le monde semble avoir son mot à dire sur le sujet, sans qu’on connaisse le fond de l’histoire qui ne regarde, en fin de compte, que les principaux intéressés. Une chose est sûre : ces évènements illustrent à quel point ces deux personnages sont devenus des personnalités incontournables. Grâce à eux et la touchante complicité visible dans leurs vidéos pendant toutes ces années, des millions de gens se sont intéressés à l’automobile et c’est bien cela qu’il faut retenir.