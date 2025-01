Sylvain contre Pierre de Vilebrequin, tout le monde en parle et ça nous déprime

Après sept ans extrêmement chargés, l’aventure Youtube de Vilebrequin s’est arrêtée à la fin de l’année 2023 avec une annonce commune faite par Pierre et Sylvain, les deux amis qui se sont ensuite retrouvés dans la saison 2024 de l’émission de télévision Top Gear France qu’ils co-présentaient. En ce temps-là, on savait qu’il existait des tensions entre les deux compères mais ils continuaient de faire bonne figure en public et se souhaitent mutuellement le meilleur pour la suite.

Ces politesses ont volé en éclat en août dernier lorsque Pierre a publié une vidéo particulièrement lourde d’accusations à l’encontre de son ancien collège, décrit comme un escroc manipulateur. Du vol du fameux « 1000Tipla » à des contrats établis par Sylvain obligeant leurs anciens collaborateurs communs à ne plus fréquenter Pierre, son ancien meilleur ami passait subitement pour un personnage diabolique.

Alors que les fans de Vilebrequin consolaient Pierre dans des commentaires pleins d’empathie, on découvrait alors une vague d’insultes au bas des publications de Sylvain qui s’est même amplifiée lorsque ce dernier a publié un court et sobre message texte sur les réseaux sociaux pour démentir les accusations à son encontre.

Mais Sylvain a finalement décidé, le 10 janvier dernier, de répondre dans une longue vidéo publiée sur sa nouvelle chaîne Youtube comme l’avait fait Pierre de son côté l’année dernière. Dans cette vidéo, il essayait de démonter toutes les accusations de Pierre à l’aide de preuves matérielles, mais aussi en formulant de graves accusations lui-même contre la personne de son ancien binôme. Quelques heures plus tard, Pierre a de nouveau tenté de répondre dans un « live » enregistré sur la plateforme Twitch. Au lieu des larmes et de l’émotion lors de sa vidéo fracassante par laquelle cette dispute avait éclaté en public, il y adoptait un ton beaucoup plus froid sans apporter autant d’éléments matériels que Sylvain avec qui il se dit en procès.

Tout le monde en parle et les haters se régalent

Le suivi médiatique de ce règlement de compte donne le vertige : après les plus de quatre millions de vues de la première vidéo de Pierre, celle de Sylvain vient de dépasser les six millions de vues sur Youtube. Tous les médias en parlent et la vague de haine éclaboussant les comptes de Sylvain sur les réseaux sociaux après la première vidéo de Pierre, portée par des internautes alors convaincus de sa sincérité, semble depuis se retourner contre lui. L’impitoyable tribunal populaire est-il en train de donner raison à Sylvain ?

Quelle que soit la vérité dans cette histoire qui aurait mérité de rester dans la sphère privée, le degré de violence et de haine vu dans les commentaires rappelle à quel point les comportements peuvent être toxiques et néfastes sur internet. On voit aussi d’autres Youtubeurs essayer de surfer sur le buzz en donnant leurs avis sur cette affaire qui ne les concernent en rien ou même, dans le petit monde des « journalistes automobiles », certains qui pouffent en dédaignant tout le travail de Vilebrequin et de leurs deux co-auteurs en le réduisant à leurs rots et leurs pets.

Comme si, tout d’un coup, les millions de fans touchés par toutes ces vidéos -parfois saupoudrées d’allusions et autres gestes un peu vulgaires- mais surtout amusés et passionnés par des séquences souvent remarquables, où les auteurs pouvaient aller jusqu’à vulgariser en détail des notions aussi techniques que le fonctionnement d’une boîte de vitesses, ou faire frissonner au volant de vieilles machines légendaires du rallye, passaient au second plan.

Je ne fais pas partie des groupies de Vilebrequin et mon cœur a même un peu saigné quand j’ai entendu Sylvain dire de vilaines choses sur Jeremy Clarkson dans l’une de ses récentes publications. Mais si j’avais 10 ans en 2025, c’est peut-être en regardant l’une de ses vidéos que je deviendrais un passionné d’automobile. Voilà pourquoi cette histoire, et surtout la réaction déprimante du monde de l’Internet moderne, ne doivent pas faire oublier le tour de force de Vilebrequin : avoir réussi, sans profiter d’une fortune colossale permettant d’exposer ses voitures de rêve ni d’avoir à gagner sa vie (et sans jamais non plus se départir leur liberté de ton totale vis-à-vis des marques à l’heure où les collaborations avec les constructeurs se multiplient et où la critique devient de plus en plus rare), à distraire des millions de gens y compris en-dehors de la sphère des passionnés d’automobile.