Et maintenant, il faut enterrer nos héros de l'automobile

Tout le monde connaît Jeremy Clarkson, ce présentateur anglais spécialisé dans l’automobile qui a commencé à travailler pour la BBC à partir de 1988. Dès ses premiers reportages télévisés, son ton irrévérencieux, son humour et sa culture automobile extraordinaire ont tout de suite fait la différence par rapport aux autres présentateurs de l’émission Top Gear. Au point de déborder largement de la sphère automobile, d’ailleurs, puisque dès le milieu des années 90, on le voyait aussi dans des émissions traitant d’autres sujets sur la BBC.

Après un superbe début de carrière « en solo », Jeremy Clarkson est revenu à la tête de l’émission automobile Top Gear en 2002 aux côtés du petit nouveau Richard Hammond et de Jason Dewe, remplacé dès la seconde saison par un certain James May. C’était le début d’une incroyable aventure fonctionnant autour d’un trio de personnages en totale symbiose qui, outre la co-présentation du show télévisés, sont devenus de vrais amis dans la vie. Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May se moquent régulièrement les uns des autres, font preuve d’une mauvaise foi crasse, se défient au volant de voitures et réalisent parfois des choses incroyables à l’antenne. Leurs pitreries et leur gaucherie ne les empêchent pourtant pas de garder une vraie profondeur de réflexion dans leurs reportages, avec des séquences souvent marquantes et réellement belles (mises en valeur par des moyens de production en rapport).

Résultat, le trio anglais plait bien au-delà des seuls passionnés d’automobile. Cette magie entre Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May a vite généré une audience mondiale énorme et incité tous les constructeurs automobiles à leur réserver les plus grosses exclusivités, quand bien même ils savaient que leurs produits pouvaient être lourdement critiqués par ces présentateurs connus pour leur franc-parler en béton armé. Devenus de vraies stars mondiales, les trois ont fait le tour du monde dans des reportages devenus tous plus légendaires les uns que les autres. Un débarquement militaire en Ford Fiesta, une Renault Twingo RS balancée d’un bateau, un road-trip aux Etats-Unis qui a failli se terminer à coups de fusils dans des états ultra-conservateurs, un reportage en Argentine où ils ont dû fuir le pays à cause d’une petite provocation…leurs aventures sont toutes restées mémorables !

Jusqu’à ce tournage en 2015 où, la suite d’une agression physique commise par Jeremy Clarkson sur un membre de la production, le journaliste automobile le plus connu au monde a été viré par la BBC. Devenu un personnage parfois gênant au sein de la chaîne de télévision en raison de ses prises de position parfois radicales et son tempérament jugé détestable à vivre par certains, Clarkson trouvait refuge chez Amazon pour monter un nouveau show…avec ses deux camarades qui l’ont suivi ! The Grand Tour a gardé l’esprit général de l’émission Top Gear du temps de leur collaboration. Avec, toujours, de sublimes reportages à l'intensité parfois incroyable, mais aussi quelques séquences effrayantes comme celle de l’accident de Richard Hammond en Rimac Concept One.

Hélas, les trois amis n’échappent pas au poids des années. Dans une forme physique moyenne, Jeremy Clarkson et ses compères ont dû aussi affronter les difficultés de tournage liées au covid-19 et n’ont plus la même envie de continuer à faire le tour du monde. « Je suis trop difforme, trop gros et trop vieux », lâchait récemment Clarkson qui expliquait aussi qu’il devenait difficile de trouver de nouvelles idées après plus de vingt ans de très nombreux reportages. Surtout que Jeremy Clarkson profite désormais de l’énorme succès de l’émission « Clarkson Farm », relatant ses journées d’exploitant d’une ferme anglaise, également diffusée par Amazon.

Voilà pourquoi Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond ont décidé d’arrêter leur collaboration. L’épisode « un dernier pour la route », disponible depuis quelques jours sur la plateforme de vidéo, était leur tour dernier reportage automobile en commun. D’une façon hautement symbolique, il partait du Zimbabwe et les ramenait à Kudu Island au Botswana, théâtre d’un road trip extraordinaire en 2007 alors qu’ils travaillaient encore pour l’émission Top Gear de la BBC. Avec quelques trémolos dans la voix, des moments de lourd silence et des images à couper le souffle qui puent l’émotion et la tristesse.

J’ai personnellement grandi et vieilli au rythme des aventures de ces trois Anglais qui ont dominé le monde des médias automobiles pendant deux décennies, au point qu’ils fassent partie intégrante des meilleurs souvenirs de ma vie de « bagnolard ». Certes, on pourra toujours se régaler en suivant Jeremy Clarkson dans sa ferme, mais aussi les futurs shows individuels de James May et Richard Hammond qui n’arrêteront pas non plus leurs carrières de présentateurs. Mais il faut donc faire le deuil de la plus belle aventure médiatique de toute l’histoire de l’automobile et ça, c’est vraiment nul.