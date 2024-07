La chaîne Youtube VINWiki couvre parfois des véhicules étonnants retrouvés après plusieurs années sans rouler. Pour preuve, voici une Ford GT arrêtée sur une longue période. Sans surprise, le premier coup de clé annonce des frais pour la revoir régulièrement sur la route.

Le clip publié sur la plateforme vidéo montre la découverte du coupé sportif d'outre-Atlantique. L'ouverture du garage surjouée avec des tenues dignes d'une zone à dénucléariser dévoile la Ford Gt sous une épaisse couche de poussière et bordée de nombreux bidons vides. Une supercar effectivement tristement garée dans un box.

Arrêtée pendant 15 ans

Pour se présenter dans un tel état, la Ford GT est restée dans ce garage pendant 15 ans. Les deux compères ne perdent pas de temps à grimper à bord pour filmer un tableau de bord couvert de moisissures. Le démarrage s'avère laborieux : la sonorité à l'échappement indique qu'un problème d'allumage, d'encrassement ou des pompes empêche son V8 de fonctionner correctement.

Voici ce qu'il se passe lorsqu'une Ford GT arrêtée depuis 15 ans redémarre

Une voiture d'exception à remettre en route

Pour rappel, la Ford GT débarque en 2005 avec sous son capot un bloc V8 5,4l de 550 chevaux de 720 Nm de couple. La cavalerie transite au sol via les roues arrière et une boîte automatique quatre rapports ou une plus intéressante transmission manuelle à six vitesses. De quoi lui permettre d'abattre avec panache et une ligne à couper le souffle le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 330 km/h.