Voici donc l’étrange Skoda Vision Gran Turismo (2024)

On peut piloter des Ferrari, des Porsche, des Bugatti ou des McLaren imaginaires dans le jeu vidéo Gran Turismo 7 et il sera bientôt possible de conduire une Skoda capable de rivaliser avec ces machines au registre des performances « virtuelles ». Car oui, Skoda présente à son tour une « Vision Gran Turismo », ces véhicules créés tout spécialement par les designers des marques pour garnir le catalogue de modèles disponibles dans le célèbre jeu vidéo.

La Skoda Vision Gran Turismo se présente sous la forme d’un speedster monoplace. La face avant reprend bien quelques codes de style des Skoda de route, mais vous conviendrez qu’on reste quand même assez loin d’une Fabia ou d’une Octavia dans l’absolu.

1 088 chevaux et quatre moteurs

Inspirée de loin du Spider 1100 OHC de 1957, cette Skoda Vision Gran Turismo possède quatre moteurs électriques développant une puissance totale de 1 088 chevaux. Ces moteurs sont alimentés par des batteries d’une capacité de 87 kWh. Et si vous rêvez vraiment de conduire une telle machine, il suffira d’acheter le jeu vidéo Gran Turismo 7 pour en prendre le volant. Comme vous l’imaginez sans doute, Skoda n’est pas près de commercialiser une auto de ce genre dans le monde.