Voici l’allure du nouveau Peugeot 3008 à côté d’une 408

Le Peugeot 3008 vient de passer à sa troisième mouture. Si son principal concurrent le nouveau Volkswagen Tiguan opte -comme le récent Renault Austral- pour le conservatisme, la troisième génération du SUV de la marque au lion joue plutôt l’originalité. Il s’éloigne en effet de la silhouette du précédent modèle, avec un profil évoquant l’univers des crossovers « façon coupé » et une poupe fuyante. Il affiche aussi une face avant dont le design présente une nette rupture avec les autres modèles récents de la marque de Sochaux.

Rien de mieux qu’une comparaison directe entre ce nouveau 3008 et la Peugeot 408 pour apprécier les différences de son design, rendue possible par FauconBen sur le réseau X. A côté du nouveau crossover familial, la 408 ressemble tout de suite plus à une berline classique sous cet angle de trois quarts avant. Le 3008 paraît nettement plus haut et massif, ce qu’il est vraiment même si la 408 reste sensiblement plus longue (4,XX mètres contre 4,5X mètres).

Des versions 100% électriques en bonus

Rappelons par ailleurs que ce nouveau 3008, étrennant l’inédite plateforme STLA Medium de Stellantis, offre des variantes 100% électriques contrairement à sa sœur plus basse. La 408 se décline en version hybride rechargeable mais on n’a plus de nouvelles de son éventuelle variante 100% électrique, évoquée pour l’année 2024 au moment de sa présentation officielle en début d’année. Alors, quelle philosophie préférez-vous entre le 3008 et la 408 ?