Voici la voiture pour enfant ultime : la Bugatti Baby II "Golden Era"

Avec une telle Bugatti dans le garage, pas besoin d'avoir le permis de conduire. Il faudra néanmoins -comme pour les vraies- avoir un compte en banque bien garni pour glisser sa progéniture derrière le volant de la Baby II Golden Era. La société spécialiste des voitures miniatures The Little Car Company dévoile sur le réseau social Instagram le fruit de son travail. Un projet spectaculaire réalisé de concert avec la marque iconique.

Un rapide coup d'œil sur les clichés montre que la Bugatti Baby II Golden Era reprend les dimensions réduites à 75% de la Type 35. Disponible en trois versions Base, Vitesse et Pur Sang, The Little Car Company emploie respectivement pour les carrosseries de ces finitions de la fibre, du carbone ou de l'aluminium. L'auto est ensuite peinte avec la teinte biton de la Chiron Super Sport éponyme présentée à la Monterey Car Week. Tout y est, y compris les croquis historiques sur les flancs. Côté mécanique, la miniature embarque un moteur électrique lui permettant d'atteindre 45 km/h en version standard puis 63 km/h en déclinaison Vitesse et Pure Sang.

La Chiron Super Sport, dans la démesure elle aussi

Pour rappel, la Bugatti Chiron Super Sport délivre au sol 1600 chevaux pour 1600 Nm de couple via quatre roues motrices et une boîte double embrayage sept rapports. De quoi abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 2,4 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale de 440 km/h limitée électroniquement. Son tarif est à la hauteur de la démesure de ses performances : 3 840 000 euros.