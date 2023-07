Voilà à quoi ressemble la Renault Clio restylée bas de gamme à 18 500€

Le prix de base de la Renault Clio était passé au-dessus des 20 000€ en début d’année, un niveau jamais vu dans toute l’histoire de la citadine française. Mais depuis l’arrivée de sa version restylée, ce prix de départ est un peu redescendu : il est désormais de 18 500€ pour la finition « Evolution », avec le petit moteur essence SCe de 65 chevaux et la boîte manuelle à cinq vitesses. Comme souvent avec les modèles les plus bas de gamme, ce prix correspond-il à une voiture à la présentation indigne et à l’équipement ridiculement faible ?

Pas tout à fait, les constructeurs automobilistes faisant des efforts depuis quelques années pour proposer des modèles de base mieux équipés qu’avant (ce qui paraît tout de même normal compte tenu de l’augmentation des prix). Dans le cas de la Clio, on dispose déjà à ce prix de la jolie signature LED sur le bouclier avant, d’un éclairage full LED avant et arrière, de la climatisation manuelle, de la connectivité smartphone (sur un écran tactile de 7 pouces), d’un compteur numérique (de 7 pouces aussi) ou d’une aide au parking arrière. Il faut se contenter d’enjoliveurs de 16 pouces et si vous n’aimez pas le Orange Valencia un peu pétant, il faudra ajouter 200€ pour le Blanc Glacier et 600€ pour les autres teintes. Mais il ne s’agit clairement pas d’une citadine à la présentation indigne.

Un moteur un peu juste

A ce prix, le petit moteur essence de 65 chevaux sera en revanche un peu juste pour ceux qui ne font pas que de la ville avec leur auto. Le TCe 90 se négocie à partir de 19 600€, le TCe 100 GPL à 20 300€ et la version hybride E-Tech à 23 600€. C’est évidemment cette dernière qui offrira le meilleur niveau d’agrément avec sa puissance et sa transmission automatisée, alors que le diesel de 100 chevaux à 22 000€ conservera la préférence des gros rouleurs. On se demande cependant si les gros rouleurs utilisent sérieusement des citadines…