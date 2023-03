L'inflation impressionnante du prix de la Renault Clio

Les citadines neuves sont-elles encore des voitures abordables ? On pourrait en douter en étudiant l’évolution récente des prix et en lisant la grille des tarifs de la Renault Clio actuelle, traditionnelle valeur étalon du marché français (même si elle se fait battre régulièrement par la Peugeot 208 comme dans le reste de l’Europe depuis quelque temps). La Clio de première génération se facturait 53 000 francs en 1990 à sa sortie dans sa version d’entrée de gamme, soit l’équivalent de 13 427€ actuels. Apparue en 1998, la Clio de seconde génération démarrait à 11 300€ cette année-là, ce qui correspond à 16 185€ actuels en tenant compte de l’inflation. Dans sa troisième mouture lancée en 2005, la citadine française coûtait 13 950€ en premier prix (soit 17 776€ à la valeur actuelle de la monnaie). La Clio 4 commercialisée en 2012 débutait elle à 13 700€, soit 15 563€ actuels en considérant l’inflation. La Clio 5 contemporaine, enfin, se négociait à partir de 14 100€ dans sa déclinaison d’entrée de gamme en 2019. Soit 15 152€ en incluant l’inflation.

Mais depuis quelques jours, il faut désormais mettre 20 400€ sur la table pour s’offrir une Renault Clio dans sa version la plus abordable. Le constructeur au losange a en effet décidé de retirer le petit bloc SCe essence de 65 chevaux, obligeant à opter pour le TCe turbo de 90 chevaux sur la version la moins chère du catalogue en finition Équilibre. Ce prix élevé s’explique aussi par la présence d’un équipement de série bien meilleur que sur les anciennes Clio d’entrée de gamme avec une climatisation manuelle, des optiques full LED ou encore l’ordinateur de bord à écran 7 pouces Easy-Link.

Rappelons que la toute première Clio ne possédait même pas la direction assistée et que la climatisation ne figurait jamais dans les équipements de série de la version de base jusqu’à la fin de la précédente décennie. Précisons aussi que certaines concurrentes comme la Peugeot 208 (à 19 200€) demeurent un peu plus abordables dans leurs variantes de base, souvent grâce à un moteur moins puissant ou un équipement plus limité. Mais l’augmentation du prix de la Clio reste spectaculaire même en incluant l’inflation et la meilleure dotation d’équipement de série. La Clio RS de troisième génération phase 2 (203 chevaux), considérée comme une sportive extraordinaire à sa sortie en 2009 grâce à son châssis aussi affuté que joueur, ne coûtait alors que 22 100€ (soit 26 530€ actuels).

La Dacia Sandero est la nouvelle citadine d’entrée de gamme

Voilà pourquoi les modèles de Dacia ont autant de succès : débutant à 11 990€ sans la moindre option et à 13 600€ avec un bon niveau d’équipement, la Sandero a elle aussi subi l’inflation de plein fouet ces dernières années. Spacieuse, confortable et même plutôt bien lotie sur le plan technologique, elle incarne plus que jamais la citadine abordable par excellence pour les clients particuliers. Alors que les normes Euro7 de 2025 vont obliger les constructeurs à concevoir des mécaniques beaucoup plus sophistiquées avant l’électrification totale du marché, le prix des citadines d’entrée de gamme risque d’augmenter encore plus vertigineusement dans les années à venir…