Voiture de l'année 2021 : la liste des candidates

Qui va succéder à la Peugeot 208 et remporter le titre très convoité de "Car of the Year 2021" ? Avec quelques semaines de retard, Covid oblige, les organisateurs ont dévoilé la liste définitive des candidates. Comme pour les Miss France le week-end dernier, elles sont 29 en compétition !

Un premier tri a été effectué, car la liste des pré-sélectionnés comportait 38 noms. Neuf véhicules ont donc été mis hors-jeu, notamment parce qu'ils ne sont pas encore dans les concessions. Il s'agit des : Aston Martin DBX, Bentley Flying Spur, DS 9, Ferrari Roma, Ferrari SF90, Lynk & Co 01, Opel Mokka, Rolls Royce Ghost et Volkswagen Caddy.

Les membres du jury, qui est composé de journalistes automobiles européens, vont maintenant voter une première fois. Ce vote déterminera la liste des sept finalistes, qui sera connue le vendredi 8 janvier. Puis un nouveau vote permettra de connaître le nom de la grande gagnante, le 1er mars 2021.

Les 29 voitures encore en compétition

Audi A3 - BMW Série 2 Gran Coupé - BMW Série 4 - Citroën C4 - Cupra Formentor - Dacia Sandero - Fiat 500 - Ford Explorer - Ford Kuga - Honda e - Honda Jazz - Hyundai i10 - Hyundai i20 - Hyundai Tucson - Kia Sorento - Land Rover Defender - Mazda MX-30 - Mercedes GLA - Mercedes GLB - Mercedes GLS - Mercedes Classe S - Peugeot 2008 - Polestar 2 - Seat Leon - Škoda Octavia - Toyota Mirai - Toyota Yaris - Volkswagen Golf - Volkswagen ID.3.