Voiture de l'année 2021 : les voitures sélectionnées pour la finale

L'année dernière, c'est une Française qui a remporté le titre de Voiture de l'année à l'occasion de ce qui devait être l'ouverture du salon de Genève, alors annulé en pleine tempête Covid. L'édition 2021 approche de son terme, et le jury a choisi sa finale. Après un premier tri réalisé en fin d'année dernière, qui avait notamment écarté des autos comme les Ferrari SF90 et Roma, l'Opel Mokka ou encore l'Aston Martin DBX, voilà un second tri bien plus important.

Les finalistes de la Voiture de l'année 2021

Citroën C4

Cupra Formentor

Fiat New 500

Land Rover Defender

Škoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID 3

Il est très étonnant de voir que des modèles à potentiel intéressant tel que le nouveau Opel Mokka ait été supprimé dès le départ de la première liste. Notons également l'absence totale de la nouvelle Dacia Sandero, qui n'est même pas dans le lot initial de 38 véhicules.

Désormais, il ne reste plus qu'une seule auto française dans le lot. Succèdera-t-elle à la Peugeot 208, élue voiture de l'année en 2020 ? Cette fois, la concurrence paraît bien rude pour la compacte aux chevrons. Et dégager un potentiel vainqueur de cette liste relève du gros défi. Si l'on devait toutefois rétrécir encore les potentiels vainqueurs, nous spéculerions sur les Fiat 500 et Volkswagen ID 3. Affaire à suivre...

Le vote finale aura lieu fin février et l'annonce de la Voiture de l'année 2021 est programmée quant à elle pour le 1er mars.