Voiture électrique : le patron de la BEI compare les constructeurs aux "mineurs de charbon"

Werner Hoyer a été on ne peut plus "cash" avec l'ensemble du secteur industriel présent en Europe lorsque nos confrères allemands du RND ont abordé avec lui la thématique du changement climatique. Le patron de la Banque européenne d'investissements estime qu'il est possible de faire, réellement, la transition vers une mobilité peu émettrice en CO2 si l'on s'en donne les moyens.

Hoyer accuse certains patrons de ne "pas se rendre compte" des changements : "il y a certains patrons de sociétés qui devraient se demander s'ils ne se sont pas endormis à la barre", a-t-il commenté. L'intéressé pointe également du doigt les constructeurs automobiles qui "n’ont pas réagi et préféré attendre", en parlant de la transition vers la mobilité électrique.

"Nous devons tracer une nouvelle route. Personne ne passe du jour au lendemain d'un travail de mineur à la direction d'une startup numérique", a expliqué le patron de la BEI qui faisait un parallèle avec la situation des mineurs en Allemagne lorsque les mines fermaient. Evidemment, l'analogie est à faire avec les constructeurs encore largement impliqués dans le moteur thermique, à un moment où semble se dessiner un avenir empreint de batteries au lithium.