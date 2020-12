Voitures de collection : la FFVE milite pour une vignette spéciale

Les fameuses ZFE (Zones de faible émission) s'étendent en France et se durcissent. Petit à petit, les métropoles mettent en place des calendriers un peu plus précis sur les restrictions à venir. Les Crit'Air 5 et 4 peuvent évidemment déjà commencer à transpirer, et cela concerne toutes les voitures de collection qui ont plus de 30 ans (condition obligatoire pour obtenir l'immatriculation de véhicule de collection).

Pourtant, selon la FFVE, la part de voitures de collection ne serait que d'environ 1% sur tout le parc automobile français, et les kilométrages moyens très faibles. Qui plus est, la quasi totalité de ces véhicules roulent à l'essence. A l'essence, toutefois souvent sans catalyseur, et avec des moteurs parfois pas réglés au poil lorsqu'il s'agit d'un carburateur. L'impact de ces véhicules est malgré tout tellement insignifiant sur la pollution liée aux transports que la FFVE demande des exceptions pour ces véhicules représentant le patrimoine, pour la plupart.

Ainsi est née l'idée d'une vignette spécifique aux véhicules de collection, qui permettrait notamment aux contrôleurs de différencier une "vieille" auto qui ne doit pas rouler d'une auto de collection.

Il faut rappeler que l'immatriculation collection présente des restrictions : interdiction de l'usage commercial du véhicule (et souvent de l'usage domicile-travail par les assureurs), l'obligation de prouver le caractère "collection" par une attestation, et l'interdiction de modifications (autres que l'ajout de certains équipements disponibles à l'époque) sur le véhicule (pour qu'il reste d'époque et conforme à son âge).