Voitures électriques : il y a assez de ressources pour produire les batteries… pour l'instant

La production des véhicules électriques est déjà perturbée par la pénurie de semi-conducteurs. Le sera-t-elle bientôt par un manque des matières premières nécessaires à l'élément le plus important, à savoir la batterie ?

L'association Transport & Environment, très engagée dans la promotion de la voiture électrique, a publié une étude qui se veut rassurante sur ce point. Selon elle, il y aura les ressources nécessaires en lithium et en nickel pour produire 14 millions de voitures électriques en 2023. Et cela en mettant de côté la Russie.

Un nombre bien supérieur aux ventes, même si ces dernières s'envolent. Alors que 2,5 millions de voitures électriques avaient été écoulées dans le monde en 2019, ce fut 6,5 millions en 2021 ! Et cela ne va pas s'arrêter, les modèles se multipliant… et les normes étant de plus en plus strictes, poussant à l'abandon du thermique. L'envolée des prix des carburants booste aussi le marché de l'électrique. Exemple chez Peugeot : une 208 commandée sur deux en avril est électrique !

Selon T&E, les ventes d'électriques dans le monde dépasseront ainsi 10 millions de véhicules en 2024 et 15 millions en 2026. Mais les capacités de production de batteries suivront. L'association estime qu'il y aura assez de ressources pour produire 16 millions de batteries en 2024, 21 millions en 2025.

L'association T&E alerte toutefois sur le fait que la bataille pourrait avoir lieu entre les gros marchés pour assurer l'approvisionnement de ces ressources. Si elle ne le sécurise pas, l'Europe pourrait ainsi voir le lithium et le nickel filer vers la Chine et les États-Unis. Encore à la traîne, le pays de l'Oncle Sam veut mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard en matière d'électriques. Et la clientèle locale est réceptive, il suffit de voir le succès du Ford F-150 électrique… et bien sûr celui de Tesla.

La montée en puissance de la demande peut aussi faire craindre une hausse des prix. Celle-ci est déjà visible. Par exemple, la Dacia Spring a augmenté de 1 600 € entre début mars et début mai ! Une des solutions pour éviter la surchauffe en matière de production et de prix est de développer les filières de recyclage des batteries.