Voitures électriques: la sous-production dépasserait actuellement les 40%

Les vents contraires qui soufflent actuellement sur le marché de l’électrique se traduisent par une sous-exploitation des usines. Selon Plastic Omnium, qui dévoilait hier des résultats semestriels en hausse de 3,8% alors même que la production auto mondiale baissait de 0,5% sur la période, les constructeurs français, allemands et américains subissent une production de plus de 40% inférieure à leurs prévisions sur l’électrique. « Cela signifie que les capacités de production que nous et nos clients avons mis en place nécessitent des ajustement constants », commente le patron de l’équipementier. En cause notamment, des prix élevés que peinent à compenser des aides à l’achat gouvernementales de plus en plus réduites.

Cela se traduit aussi par l’abandon ou le ralentissement de projets d’usines de batteries, à l’image de ce qu’il s’est passé avec ACC, la coentreprise de Stellantis, Mercedes et TotalEnergies, qui avait annoncé début juin une pause dans la construction de deux usines à Kaiserslautern (Allemagne) et Termoli (Italie). On se souvient aussi que Stellantis a décidé de proposer à nouveau des Fiat 500 thermiques à la vente, tandis que les méventes de Q8 e-Tron pourraient accélérer la fermeture de l’usine bruxelloise d’Audi. Outre-Atlantique, General Motors a annoncé qu’il n’atteindrait pas ses objectifs de production électrique à court terme en raison, selon sa présidente Mary Barra, d’« un marché qui ne se développe pas. » Lundi, c’est le patron de Renault Luca de Meo, qui est aussi Président de l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), qui plaidait pour un report à 2040 de l’interdiction de vente des modèles thermiques neufs en Europe. Et l’on pourrait multiplier les exemples à l’envi.

Pour les constructeurs, la seule solution qui s’impose à court terme est de mettre le paquet sur les motorisations hybrides : « il y a un intérêt renouvelé pour les hybrides et hybrides rechargeables », observe-t-on chez Plastic Omnium. « Certains de nos clients, notamment aux Etats-Unis, avaient prévu de passer directement du moteur à combustion classique à l’électrique. Ils se concentrent actuellement sur les hybrides rechargeables. Il reste de nombreuses incertitudes sur les volumes et la façon dont le marché va se développer. Le passage à l’électrique était imposé par les autorités, il n’est pas né d’une demande des consommateurs. » Ce qu’exprimait aussi Luca de Meo lundi : «Au-delà de la situation actuelle, le personnel politique doit comprendre que les sujets de stratégie industrielle dépassent le cycle d'un gouvernement ou d'une élection, et engagent le pays pour dix à quinze ans. » En clair, le temps de l’industrie n’est pas celui des politiques. Le problème, hélas, c’est aussi que la planète n’attend pas.