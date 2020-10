Voitures électriques : les ventes décollent mais il n'y a pas assez de bornes de recharge

Développer le marché des voitures électriques, c'est bien, avoir de quoi les recharger, ce serait mieux. L'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, s'est inquiétée d'une offre de bornes largement insuffisante sur les routes du Vieux Continent au regard de la forte hausse des immatriculations de voitures branchées, stimulée par les aides à l'achat… et les menaces d'amendes de la norme CAFE.

L'ACEA souligne que les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont augmenté de 110 % ces trois dernières années. Le nombre de bornes a lui augmenté de 58 %, restant en dessous des 200 000. Pour l'ACEA, cela témoigne d'un gros retard dans les investissements pour les infrastructures de recharge.

En 2019, 3 % des voitures vendues en Europe étaient électriques ou hybrides rechargeables, une part qui progresse désormais très vite. Par exemple, en France depuis début 2020, ces modèles représentent plus de 9 % des ventes. Si le réseau de bornes n'est pas rapidement développé, cela peut amener à un point où la percée des véhicules électrifiés peut s'arrêter. Les clients vont constater qu'il devient compliqué de faire une recharge en dehors de leur domicile, la maison restant quand même le lieu principal pour refaire le plein des batteries. On n'imagine pas faire la queue à une borne de recharge comme on peut le faire dans une station essence.

D'ailleurs, l'ACEA souligne que seulement une borne sur sept permet une recharge rapide (au-delà de 22 kW). Or, c'est avec ce type de borne que les longs trajets peuvent plus facilement s'envisager en 100 % électrique.

La France est bien sûr consciente du problème. Dans un plan pour promouvoir le véhicule électrique, le gouvernement s'est fixé comme objectif d'avoir 100 000 bornes en accès public d'ici la fin 2021, contre un peu moins de 40 000 actuellement.