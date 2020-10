Course à l'écologie : Volvo en tête, BMW, Hyundai et Toyota juste derrière

2021 sera une grande année pour les constructeurs qui vont devoir respecter en intégralité leurs objectifs CO2, fixés individuellement par l'Europe, en fonction d'un grand nombre de paramètres. Et en Europe, toutes les marques ne sont pas au même niveau.

Volvo serait le constructeur le plus en avance, avec un objectif déjà rempli à quelques mois de l'échéance 2020, devant BMW, Toyota ou encore Hyundai. Le groupe Geely (Volvo, Polestar, Lotus) affichait une moyenne sur ses immatriculations européennes de 102,2 g/km. Et avec un Lotus qui va s'électrifier et des Volvo qui vont abandonner assez rapidement le thermique, Geely devrait s'installer durablement à la tête du meilleur groupe automobile en la matière en Europe.

Il faut toutefois rappeler quelques spécificités de ces calculs, et notamment les "superbonus". Une immatriculation de véhicule 100 % électrique compte en effet double dans le calcul final de la moyenne des constructeurs jusqu'en 2022. Volvo en a déjà largement profité avec les hybrides rechargeables, et va continuer de le faire avec les électriques.