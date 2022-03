Voitures hybrides rechargeables : y a-t-il des aides à l'achat en occasion ?

Les voitures hybrides rechargeables bénéficient encore, pour quelques mois seulement, d'un bonus écologique à l'achat neuf. D'un montant de 1 000 €, il prendra fin le 30 juin 2022, pour passer à 0,00 €, tout simplement. Il faut donc se dépêcher pour ceux qui voudraient en profiter !

Mais si on veut acheter un véhicule hybride rechargeable de seconde main ? Est-ce comme les voitures électriques ? Ces dernières peuvent bénéficier d'un bonus de 1 000 €, même pour un achat d'occasion.

Et c'est un privilège qu'elles sont les seules à avoir. En effet, pour les hybrides rechargeables, pas de bonus écologique, même modique, en occasion. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a aucune aide.

Comme pour les électriques, et comme pour toute auto thermique récente d'ailleurs, on peut bénéficier de la prime à la conversion. Cela implique bien sûr de posséder une ancienne auto à mettre au rebut.

Cette prime est soumise à des conditions de ressources. Son montant est compris entre 2 500 € et 5 000 €.

Pour rappel, il faut, pour être éligible à la prime à la conversion, mettre à la destruction un diesel immatriculé avant le 1er janvier 2011, ou un essence immatriculé avant le 1er janvier 2006. Il faut aussi le posséder depuis au moins un an, qu'il soit immatriculé en France, non gagé, et disposer d'une vignette Crit'Air 3, 4, 5 ou non classée.

Et il faut acquérir une voiture neuve, ou d'occasion donc, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, qui émet moins de 50 grammes de CO2 par kilomètres, et qui coûte moins de 60 000 €. C'est le cas de la grande majorité des modèles hybrides rechargeables sur le marché, sauf les plus puissants et les plus chers.

Comme pour le bonus en neuf, il faut que l'hybride rechargeable puisse parcourir plus de 50 km en électrique pour bénéficier de la prime à la conversion

Concernant les hybrides rechargeables, le législateur a introduit une contrainte : que son autonomie en 100 % électrique soit supérieure à 50 km en cycle mixte.

Ensuite, si votre revenu fiscal de référence par part (RFR/PART) est inférieur à 13 489 €, l'aide sera de 2 500 € pour l'achat d'un VE. Une aide doublée si votre RFR/PART est inférieur à 6 300 €, ou bien si vous effectuez plus de 30 km aller-retour pour aller travailler, ou si votre kilométrage annuel pour le travail dépasse les 12 000 km. Soit 5 000 € de prime.

Si votre RFR/PART est supérieur à 13 489 €, vous bénéficiez de 2 500 € de prime. Impossible de la doubler, même si vous effectuez plus de 30 km pour aller travailler ou effectuez plus de 12 000 km par an pour le travail.

