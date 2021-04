Voitures-radar confiées au privé : 10 questions pour tout savoir

En réponse à

"Ce n'est pas le chauffeur privé qui se balade à sa guise. L'entreprise qui l'emploie ne décide pas non plus. Le conducteur suit, via un GPS intégré, un trajet prédéfini de plusieurs centaines de kilomètres qui a été décidé par les forces de l'ordre locales et la préfecture, en fonction notamment de critères d'accidentalité. Les véhicules peuvent se trouver sur les départementales, nationales ou autoroutes. Le conducteur ne touche pas au système, il ne règle pas la vitesse à autoriser."

Personne ne voit un non-sens dans cette phrase ?

Si la voiture circule dans une zone accidentogène et qui plus est : des accidents basés sur la vitesse excessive, elle ne se retrouvera jamais sur autoroute.

Etrangement je suis près à parier gros, que on ne verra ce genre de voiture que sur autoroute et nationale pour rentabiliser le bordel (et sur portion gratuite tant qu'à faire et pousser la rentabilité au max).

"La rémunération est de 22 000 € par an." - C'est pas chère payé pour emmerder les gens.

C'est dingue les efforts et l'imagination de l'état pour emmerder les gens, pour 3000 morts par an. Pendant ce temps la l'alcool en tue 60 000 (pourtant on peut en acheter librement), la cigarette à peu près autant, la grippe 10/15 000 en temps normal (pourtant on ne sanctionne pas un malade quand il se balade librement dans le métro en éternuant), les accidents domestiques tuent 20 000 personnes, etc...

L'état ferait mieux de porter ces couilles et de rétablir la république dans les zones de non droit en France de plus en plus nombreuses mais pour ça il faut du courage, c'est tellement plus facile de s'en prendre aux conducteurs lambdas (ils opposent moins de résistance). Bref, une politique de lâche, qui devrait réjouir Ajneda à n'en pas douter.