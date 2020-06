Volkswagen a un nouveau patron

Volkswagen change de tête. À partir du 1er juillet, la marque sera dirigée par Ralf Brandstätter (photo), une décision officialisée par communiqué après une réunion extraordinaire du conseil de surveillance du groupe. Ralf Brandstätter n'est pas issu du mercato, c'est une promotion interne puisqu'il était déjà directeur opérationnel de la marque.

Le fonctionnement du constructeur ne devrait donc pas être bouleversé. Ralf Brandstätter arrive toutefois à ce poste dans un contexte délicat, celui de la relance après la tempête Covid-19. Le groupe Volkswagen compte d'ailleurs faire un nouveau plan d'économies pour mieux affronter la crise.

La vraie nouveauté de cette annonce est qu'Herbert Diess ne cumule plus deux postes stratégiques, à savoir la présidence du groupe et celle de Volkswagen. Dans le communiqué, il est indiqué qu'Herbert Diess "obtient ainsi plus d'espace libre pour ses tâches de patron du groupe". Ce changement de direction va permettre "une focalisation plus grande sur les tâches respectives à la tête du groupe et de la marque dans cette phase de transformation de l'industrie automobile".

Mais l'abandon de la présidence de la marque par Herbert Diess se fait aussi sur fond de turbulences chez VW. Selon des médias allemands, le comité d'entreprise lui reproche des erreurs de management et le rend responsable des problèmes qui perturbent le début de carrière de deux modèles très importants, la Golf 8 et l'ID.3. Ces véhicules sont victimes de soucis de logiciel, qui ont notamment poussé VW à stopper les livraisons de Golf 8 pendant plusieurs semaines juste après son lancement en grande pompe.