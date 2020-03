Volkswagen dévoile l'e-Bulli, son Combi électrique

Le Volkswagen T1 est l'un des engins les plus recherchés par les collectionneurs de Volkswagen. La baie de pare-brise séparée (split window), le look tout en rondeur, et les innombrables vitres latérales font le charme de cet engin, avec un quatre cylindres à plat... qui n'est plus. Volkswagen nous dévoile en effet les détails de la transformation électrique du T1. Une pratique qui se répand de plus en plus chez les constructeurs automobiles ces derniers mois, enclins à transformer leurs gloires anciennes pour les faire passer dans le futur.

Le Combi passe pour l'occasion de 44 ch (quand le quatre cylindres délivrait toute sa puissance...) à 83 ch grâce à un moteur électrique présent à l'arrière, délivrant également 212 Nm de couple, contre 102 Nm pour le bloc essence d'origine. Forcément, avec une puissance et un couple doublés, il a fallu revoir les faiblards trains roulants du T1 : suspensions réglables multibras, freins à disque, le Combi se modernise.

La batterie de 45 kWh, logée au centre du plancher, peut se recharger en 40 minutes à 80 % via un chargeur rapide. Les batteries acceptent jusqu'à 50 kW de puissance. Volkswagen annonce une autonomie de 200 km pour son T1 électrique, qui ne sera malheureusement pas produit, et reste un véhicule d'image.