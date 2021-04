Volkswagen dévoile l'ID.6, un SUV électrique 7 places

La construction de la nouvelle famille électrique de Volkswagen se poursuit. Quelques semaines après l'arrivée de l'ID.4 dans les concessions, voici son grand frère, l'ID.6 (l'ID.5 sera la version coupé du 4). Ce SUV familial sera d'abord réservé à la Chine. Il fait d'ailleurs ses débuts au Salon de Shanghai.

Ce n'est toutefois pas un ID.6 que l'on découvre, mais deux. La marque a en effet dévoilé l'ID.6 X et l'ID.6 Crozz. L'explication ? Il y en a un pour chaque coentreprise de VW avec une firme locale (condition qui était obligatoire pour s'implanter en Chine). Le X est fait avec SAIC, le Crozz avec FAW. Les deux variantes ont des différences esthétiques au niveau des optiques, du hayon ou des boucliers.

Mais dans les deux cas, on se retrouve devant un gros ID.4, avec une silhouette toutefois plus cubique, qui permet de caser une troisième rangée de sièges. C'est en effet tout l'intérêt de l'ID.6 : avoir jusqu'à sept places. L'ID.6 mesure 4,88 mètres de longueur, soit 30 centimètres de plus que l'ID.4. Il profite d'un empattement géant de 2,97 mètres.

Sans surprise, la base est la MEB, la nouvelle plate-forme des modèles électriques de Volkswagen. Plusieurs configurations techniques sont au menu, avec des puissances de 180, 204 et 306 ch. Côté batteries, ce sera 58 et 77 kWh, cette dernière donnant une autonomie d'environ 500 km.