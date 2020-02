Volkswagen e-Bulli : le légendaire Combi passe à l'électrique

Ce n'est pas la première fois que Volkswagen transforme un de ses anciens véhicules à l'électrique. Mais lorsque de la dernière réalisation, la marque allemande s'était servie du groupe motopropulseur de l'e-Golf, qui n'est plus produite.

Cette fois, Volkswagen s'est servi des dernières avancées : "le système de propulsion électrique du ‘Samba Bus’ reprend le groupe motopropulseur et la batterie de Volkswagen Group Components. Il utilise des composants d’origine des derniers véhicules électriques Volkswagen. C'est donc l'étape de développement la plus avancée de la technologie zéro émission qui est utilisée dans l’e-BULLI. En outre, le véhicule d'exposition a reçu un châssis moderne et plus sûr".

Quelques modifications ont été effectuées à l'intérieur de ce Combi baptisé e-Bulli : plancher en bois, éclairage LED et écran intégré dans le plafond pour la gestion des contrôles de confort. Volkswagen dévoilera prochainement les détails techniques de l'engin avant sa présentation le 25 mars prochain.