Volkswagen envisage des bénéfices rapides avec l'électrique

Lancée dans l’électrification de sa gamme, la marque Volkswagen compte petit à petit faire le tri dans sa gamme de véhicules, supprimant les véhicules diesel et essence au profit des véhicules électriques.

Si la transition se veut écologique pour certains, elle sera assurément économique pour de nombreux constructeurs, qui en investissant massivement aujourd’hui, espèrent gonfler leurs bénéfices dans les années prochaines.

Selon Herbert Diess, le patron de Volkswagen, les bonnes nouvelles pourraient même arriver rapidement. Le P.-D.G. du groupe allemand s’attend ainsi à ce que l'activité de mobilité électrique du constructeur soit aussi rentable que l'activité des moteurs à combustion plus tôt que prévu. Si initialement, Volkswagen s’attendait à égaler ses marges bénéficiaires dans les deux ou trois prochaines années, cela pourrait être finalement plus rapide, même si du côté du constructeur, on n’a pas souhaité en dire plus pour le moment.

Volkswagen, qui entend dépasser Tesla et devenir le leader mondial de la mobilité électrique dès 2025, a déjà livré 452 000 véhicules électriques l’année dernière, et vise maintenant à ce que la moitié de sa production soit électrique d’ici 2030.

Pour 2022, le groupe Volkswagen compte ainsi produire 800 000 véhicules électriques, et même 1,3 million en 2023.

Dans le même temps, le responsable de l’approvisionnement de Volkswagen, Murat Aksel, a annoncé que les prix des véhicules pourraient encore augmenter dans les prochains mois, ceci afin de répercuter la hausse du coût des matières premières. Et de ne pas rogner sur les marges.