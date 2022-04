Volkswagen prévoit 60 % de véhicules thermiques en moins dans sa gamme d'ici 2030

Toujours miné par le dieselgate, Volkswagen compte sur l’électrification de sa gamme pour se refaire une santé.

Si aujourd’hui on trouve vingt-trois références thermiques au catalogue dans le réseau français de Volkswagen, la firme allemande compte réduire de 60 % le nombre de modèles thermiques disponibles en Europe d’ici 2030.

Selon Arno Antlitz, directeur financier du groupe, interrogé par le Financial Times, Volkswagen AG est plus concentré « sur la qualité et sur les marges, que sur les volumes et parts de marché. »

Soulignant la politique de réduction des coûts lancée depuis quelques années, Arno Antlitz, justifie ce changement de stratégie : « Nous avons une base de coûts fixes inférieure, nous sommes donc moins dépendants du volume et moins dépendants de la croissance. »

Lancée dans l’électrification de sa gamme, la marque Volkswagen compte ainsi faire le tri dans la gamme des véhicules diesel et essence disponibles, tout en ne détaillant pas, à ce jour, quels modèles thermiques vont progressivement disparaître.

Une chasse aux profits qui devrait sonner le glas des véhicules les moins rentables pour la marque, avec un objectif clair : favoriser les véhicules les plus chers et ceux sur lesquels la marge est la plus importante. Et cela au détriment des véhicules thermiques, toujours plus chers à équiper pour répondre à des normes antipollution européennes de plus en plus drastiques.