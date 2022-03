Volkswagen : le bénéfice net progresse largement en 2021

Sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Le directeur financier de Volkswagen, Arno Antlitz a de quoi avoir le sourire : « Nous avons appris ces deux dernières années à mieux compenser les effets de crises sur notre entreprise » affirme-t-il. Et les chiffres lui donnent incontestablement raison.

Alors même que le groupe Volkswagen a vendu en 2021 600 000 véhicules de moins qu’en 2020, et même 2,4 millions d’unités de moins qu’en 2019, il affiche un résultat en nette hausse, avec 15,4 milliards d’euros de bénéfice net. Des économies sur les coûts fixes de 4 milliards € par rapport à 2019 mais aussi des prix de véhicules en hausse et des promotions en baisse ont ainsi permis à Volkswagen de compenser les effets de la crise sanitaire rencontrée ces deux dernières années.

Le constructeur allemand ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et table déjà sur une hausse entre 5 % et 10 % de ses ventes pour 2022, pour une augmentation de ses revenus située entre 8 et 13 %, et une marge d’exploitation entre 7 et 8,5 %.

Une perspective qui pourrait toutefois être remise en question par la situation chaotique causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un conflit qui devrait largement impacter l’économie mondiale, et qui a déjà imposé à Volkswagen l’arrêt pour quelques jours de ses usines allemandes faute d’approvisionnement venu d’Ukraine.