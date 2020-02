Volkswagen lance la série spéciale United sur plusieurs modèles

Si vous ne suivez pas le football, sachez que c'est l'année du championnat d'Europe. Et Volkswagen n'est jamais la dernière marque à surfer sur la popularité du football, notamment en France. Le constructeur allemand annonce justement l'arrivée d'une série spéciale "United" sur un grand nombre de véhicules du catalogue.

Elle est basée sur les finitions d'entrée de gamme Lounge et Confortline, et ajoute la teinte spécifique Bleu Atlantique, les jantes spéciales, le badge United) ainsi qu'une sellerie spécifique. Côté équipements, notons la présence de l'instrumentation numérique Active Info Display, du chargeur de téléphone à induction et d'une rallonge de garantie d'un an supplémentaire.

Les prix de la série spéciale Volkswagen United