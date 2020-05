Volkswagen Polo : la GTI retirée de la gamme

Volkswagen vient de faire disparaître de son catalogue la Polo GTI. Un arrêt assez discret : la version n'apparaît plus dans la grille des tarifs datée au 14 mai mais était encore là dans la mise à jour des prix au 5 mai !

La raison semble être, une fois de plus, les futures amendes CO2 en Europe. Les groupes qui ne respecteront pas un quota de CO2 paieront des pénalités. Les premières du genre tomberont en 2021 sur la base des ventes 2020. Des marques font donc le ménage parmi les modèles qui nuisent à leur bilan. Avec des rejets de CO2 compris entre 159 et 171 g/km, la Polo GTI était sur un siège éjectable. À cela s'ajoutent des ventes faibles, trop focalisées sur l'Europe.

Volkswagen ne met toutefois pas fin au sport, puisqu'il vient de lancer le T-Roc R de 300 ch et commercialisera en fin d'année les Golf GTI, GTI TCR et R ! Le constructeur sait toutefois que l'avenir des sportives passera par l'électrification, il a d’ailleurs commencé à proposer des R hybrides rechargeables.

En ce qui concerne le marché des bombinettes, le choix devient fort restreint. Après le non-renouvellement des Renault Clio RS, Opel Corsa OPC et Seat Ibiza Cupra, il reste la Ford Fiesta ST et la Mini Cooper S, et il y aura bientôt la Hyundai i20 N. Un cran au-dessus, on trouvera l'explosive Toyota GR Yaris et ses 261 ch.