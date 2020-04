Volkswagen : Viloran, le monospace du bout du monde

Alors que la famille des monospaces est de plus en plus réduite au sein du groupe Volkswagen en Europe (arrêt du Seat Alhambra, notamment), à l'autre bout du monde, la marque réinvente le style en misant sur le haut de gamme. Dévoilé en fin d'année dernière, la nouvelle version du Viloran, un immense véhicule familial exclusivement destiné au marché chinois, arrive à la commande et sera livré sur le marché au mois de juin.

Le Viloran est un cas à part : rien que par son gabarit, l'engin dénote par rapport aux sages monospaces européens. Le Viloran est annoncé à 5,34 mètres de long, soit le gabarit d'une Mercedes Classe S rallongée. Les 3,18 mètres d'empattement devraient donner de l'espace aux trois rangées, puisque le Viloran est un six places (2+2+2).

Grand écran, planche de bord moderne, matériaux de qualité, design soigné, Volkswagen n'a pas fait dans la dentelle pour ce véhicule qui s'adressera à une clientèle très spécifique, puisque les Chinois sont habituellement plutôt intéressés par les berlines à trois volumes.

Sous le capot de ce grand transporteur se cache le 2.0 TSI du groupe allemand avec deux niveaux de puissance : 190 et 220 ch, tous deux en boîte automatique à sept rapports.