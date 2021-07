Volvo devient maître de son destin en Chine

En réponse à

Vrai et faux:

Oui Volvo appartient aux chinois mais l'avenir de l'automobile dans le monde passera par le moteur électrique et ce sont les européens qui sont en train de prendre les bonnes décisions et de l'avance sur tous ceux qui rechignent à investir dans cette technologie.

J'ai vécu en Amérique du Sud il y a 15 ans et les locaux utilisaient des voitures à moteurs européens sur place.

Quand j'avais été intéressé par acheter une vieille Ford décotée, on m'expliquait qu'elle était décotée parce que sur place plus personne ne voulait de moteur ultra consommateur comme celui des américaines.

L'exemple parlant est que les Chevrolet vendues là bas étaient sur base Opel avec moteur Opel pas sur base Chevrolet US.

En Amérique du Sud, comme de partout dans le monde, vous ne trouvez que peu d'Américaine pure sucre.

Et demain, ce sera pareil pour le moteur électrique: tous les pays émergeants vont à un moment ne vouloir que de l'électrique: 100€ d'essence dans le budget d'une famille brésilienne n'a pas le même impact que 100€ dans le budget d'une famille européenne. Et la question du cout du carburant sera d'autant plus importante là bas.

Après, on est d'accord, qu'il faudra faire baisser le cout de la voiture électrique en elle même mais les économies d'échelles amenées par les volumes commencent à produire leurs effets...