Volvo va bientôt céder tout ce qui touche au moteur à combustion

En réponse à

Bien vu:

"Si l'image du constructeur suédois se verdit, c'est surtout un déplacement des activités polluantes en dehors de l'Europe"

Idem pour la fabrication des VE batteries.

Vertueux à l'usage, mais rien de se produit sans pollution en amont.

Les éoliennes qui sont là depuis 30 ans posent question sans arrêt, les panneaux solaire idem etc....

A un moment il serait temps de cesser l'hypocrisie. Absolument toute l'activité humaine qui n'est pas juste de planter des graines dans les forêts pollue (et encore... on peut trouer à redire à cause des forêts qui n'ont pas des essences d'arbres diversifiées)...

C'est toujours pareil, repousser hors de vue les activités polluantes et cacher ou être dans une stratégie d'évitement de la production de ce que nous consommons et utilisons.

Le plus gros problème de l'humanité productive est qu'elle n'a jamais daigné transcender le recyclage de ce qu'elle produit.

Le gâchis est la première source de pollution.