Volvo et le chinois Geely souhaitent fusionner

Volvo et Geely vont renforcer leurs liens. Ce n'est pas une simple rumeur, ce sont les principaux intéressés qui en ont fait l'annonce via un communiqué de presse. On rappelle que Geely, constructeur chinois, est propriétaire de Volvo depuis 2010. Mais pour l'instant, Volvo et Geely constituent deux ensembles distincts, avec des labels rattachés, notamment Polestar pour le suédois et Lynk & Co pour le chinois.

Les deux parties veulent fusionner pour ne former plus qu'un seul groupe d'envergure mondiale, afin notamment d'accélérer les synergies techniques et financières. Il y a quelques mois, Volvo et Geely avaient déjà regroupé leurs activités pour le développement de nouveaux moteurs thermiques.

Ensemble, Volvo et Geely souhaitent se renforcer pour affronter les transformations de l'industrie automobile. Comme ils l'écrivent "l'union fait la force". Les rapprochements sont nombreux en ce moment dans le secteur, avec notamment le mariage PSA et FCA.

Volvo et Geely assurent que cette fusion ne remettrait pas en cause leur identité respective. On n'en doute pas, le rachat de la firme suédoise par Geely il y a dix ans a été une réussite. Volvo est resté fidèle à son ADN suédois tout en faisant considérablement progresser ses ventes, ayant pour la première fois passé la barre des 700 000 livraisons en 2019.

Sur le plan financier, les entreprises expliquent : "La société issue de cette fusion aurait accès au marché mondial des capitaux par l’intermédiaire de Hong Kong avant de viser une cotation à Stockholm".