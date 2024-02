Vos amendes déductibles des impôts !

Oui, oui, vous ne rêvez pas. Il est possible de faire de déduire vos PV de stationnement de vos impôts. Cela est dû à la réforme du stationnement qui est passée depuis près de 6 ans et plus précisément le 1er janvier 2018. La loi MAPTAM a en effet officialisé la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant. Le service public du stationnement est alors devenu une compétence à part entière des collectivités locales, qui ont fixé selon leur bon vouloir le montant du stationnement mais également des amendes appelées désormais FPS.Conséquence indirecte de cette réforme, les FPS ont changé de statut sur le plan fiscal puisqu'il est désormais possible de les déduire de vos impôts.

Attention, toutefois, cela ne concerne pas tous les contribuables puisque seules les personnes qui ont choisi les frais réels peuvent profiter de cette manipulation. Ceux qui ont choisi l'abattement forfaitaire de 10 % ne peuvent pas y prétendre. Comme l'impose le régime des frais réels, les contribuables ayant choisi cette solution doivent conserver tous les justificatifs de leurs dépenses liées aux frais professionnels de leur véhicule. Le paiement des FPS entre donc dans la catégorie des frais liés à l'usage de la voiture comme peuvent l'être le carburant, le péage ou même les frais d'entretien. Il est aussi obligatoire de déduire tous les frais engagés pour son véhicule à titre privé.

Cette formule de frais réel peut représenter une bonne solution pour les conducteurs qui parcourent beaucoup de kilomètres pour aller quotidiennement au travail, mais attention, il faut s'astreindre à une certaine rigueur afin de conserver tous les justificatifs. Au moment de remplir votre déclaration d'impôts, faites bien vos calculs en intégrant cette nouvelle donne qui peut changer des choses pour les conducteurs qui ont régulièrement le pied droit un peu trop lourd.