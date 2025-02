Vous avez encore adoré le salon Rétromobile

Comme chaque année, la rédaction de Caradisiac a couvert en long et en large le salon Rétromobile ces derniers jours. Et après une belle édition 2024 qui avait vu venir 130 000 visiteurs, l’organisateur revendique cette fois 146 000 visiteurs au total pour l’édition 2025 après les cinq jours d’exposition et la soirée de lancement qui a précédé.

Dans le détail, ce salon Rétromobile 2025 rassemblait moins de véhicules ultra-élitistes qu’en 2024 puisqu’on n’y trouvait ni Ferrari 250 GTO, ni Bugatti Atlantic. Mais avec des machines comme la Ferrari 250 Testa Rossa, la Bugatti Atalante ou la McLaren F1 en plus de nombreuses supercars et de belles autos de collection de toutes les époques, la qualité des autos exposées restait très impressionnante.

Plus de 24 millions d’euros de ventes chez Artcurial

Les visiteurs ne se sont pas contentés de regarder les voitures : Artcurial revendique 24,6 millions d’euros de valeurs d’autos vendues aux enchères lors de l’évènement, avec 88% des lots proposés qui ont été adjugés. RM Sotheby’s, qui organisait sa propre vente aux enchères dans Paris en marge de l’évènement, a d’ailleurs adjugé une Ferrari 250 LM à près de 35 millions d’euros frais compris.

Rendez-vous du 31 janvier au 1er février 2026

On connaît les dates de l’édition 2026 du salon : ça se passera du 31 janvier au 1er février 2026. Et le concept doit aussi s’exporter aux Etats-Unis avec un salon Rétromobile à New-York du 19 au 22 novembre 2026.