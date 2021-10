Vous vendez votre voiture : comment publier la petite annonce idéale ?

Lorsque l'on vend, avoir une voiture dans un état irréprochable, bien entretenue, bien équipée : c'est top. Le faire savoir, c'est encore mieux.. Il est donc une étape à ne pas négliger, voire à bichonner : l'annonce.

Comme dans tous les domaines, un produit extraordinaire, mais promu par une mauvaise pub se vendra moins bien qu'un produit de troisième zone, mais soutenu par un bon spot. Vous avez déjà vécu ça aussi au cinéma, en allant voir de véritables navets, alléché par une bande-annonce bien faite et une affiche séduisante, tandis que vous avez manqué des perles, cachées derrière une morne promo. L'idéal étant d'avoir un bon film, servi par une bonne bande-annonce !

Alors vous qui vendez justement un beau produit : votre voiture adorée et choyée, sachez la mettre en valeur.

Les sites d'annonces, comme lacentrale.fr (désormais gratuit pour tous les vendeurs particuliers, quel que soit le prix de la voiture) ou le bon coin, pour ne citer que les plus connus et incontournables, sont la vitrine dans laquelle vous allez exposer. Il y en a d'autres, qui ont tous pour point commun de vous laisser décrire votre carrosse (c'est moins vrai pour la centrale, sans possibilité de laisser du texte libre, mais qui garantit un haut niveau de sécurité pour le vendeur), et montrer à quoi il ressemble grâce à des photos. Justement, commençons par ces dernières.

L'impératif de photos attractives et de bonne qualité

Première étape, avant même de rédiger l'annonce, prendre de jolies photos adaptées. Elles sont essentielles. C'est bien simple, les annonces sans photos génèrent (selon les sites eux-mêmes) 7 fois moins de contacts que celles avec, autant dire presque aucun. Dont acte. Munissez-vous d'un bon appareil compact ou reflex, ou d'un bon smartphone (ils font aujourd'hui de très belles photos, et certains en grand-angle pour les intérieurs), et allez faire une séance shooting de votre auto. Par beau temps, c'est toujours mieux…

1/ Première consigne : la voiture doit être propre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Cela peut paraître évident, mais vérifiez : combien d'annonces montrent des voitures sales. Pour un acheteur, c'est d'office le signe que le propriétaire n'est pas soigneux, et donc, que son auto n'a pas été soignée… Il aura tendance à fuir.

2/ Deuxième consigne : la voiture doit être mise en valeur. Évitez comme la COVID les arrière-plans type décharge, poubelles, ruines urbaines et autres friches industrielles, ça fait zone. Préférez un endroit neutre (parking, jardin, ou mieux, un joli décor assez dégagé). Et prenez le maximum de photos. Le bon coin, pour rester gratuit, limite à 3 photos, il faut donc aller ici à l'essentiel : un ¾ avant, un ¾ arrière, et une photo de l'intérieur. C'est aussi le grand minimum pour les autres sites, qui sont cependant plus généreux (en photos, pas concernant le prix de l'annonce…) et permettent de montrer jusqu'à 50 photos (pour La centrale).

Du coup, préparez donc un profil, une face avant, une face arrière, une photo du coffre pour valoriser son volume, une photo de planche de bord, une photo des places arrière. Ensuite, en bonus, une photo du moteur, puis des détails. Pensez aussi à photographier le carnet d'entretien si vous l'avez, et quelques factures qui prouveront d'office le bon suivi de l'auto.

N'hésitez pas à faire un zoom sur les éventuels défauts de la voiture. Cela permettra d'être transparent sur l'état de l'auto. L'acheteur potentiel se dira que le vendeur n'a rien à cacher, et accessoirement, qu'il n'y aura aucune surprise au moment de l'essai.

Interdit : les photos où la voiture est coupée (l'acheteur pourrait penser que vous avez quelque chose à cacher), les photos trop sombres, prises de nuit, dans un parking souterrain. Les photos verticales (qui pullulent depuis l'avènement du smartphone) sont aussi à éviter, il vaut mieux des photos en mode paysage, car une voiture est rarement plus haute que longue. À éviter aussi, mettre dans l'annonce des photos récupérées sur le net, même si elles "ressemblent" à celles de votre voiture. C'est la surprise assurée côté acheteur, qui sera méfiant. Ne prenez pas non plus de photos promotionnelles des constructeurs, elles sont trop jolies et pas représentatives de "votre" modèle. Enfin, pas non plus de photo avec votre copine dessus, aussi jolie soit-elle (ça vaut pour le copain évidemment). Le chien, passe encore, s'il est mignon…

Faut-il cacher les plaques d'immatriculation ?

La question est souvent posée. Il fut un temps où il valait mieux la laisser apparente. Cela donnait une idée à l'acheteur une idée de la date d'immatriculation, par rapport au numéro de plaque. Cela lui permettait de savoir si une voiture annoncée première main ne l'était pas, à cause d'un numéro trop récent. Bref, cela rassurait.

Mais aujourd'hui, il vaut mieux éviter. En effet, les malotrus, depuis une dizaine d'années maintenant, profitent trop souvent de plaques laissées apparentes pour faire réaliser une "doublette". C’est-à-dire usurper votre immatriculation pour la mettre sur leur propre voiture, qui est de la même marque et du même modèle. En cas de contravention, c'est vous qui recevez les courriers des autorités. Le risque est réel.

Il est donc dorénavant conseillé de proprement cacher la plaque, soit en scotchant un carton ou un tissu lors de la prise de vue, soit en retouchant les clichés par ordinateur. Sur les plus gros sites, les immatriculations sont automatiquement floutées lors de la mise en ligne, vous n'avez pas à le faire vous-même (certaines photos passent tout de même au travers du traitement, il faut vérifier).

La rédaction de l'annonce : soignée, claire, honnête

Passons à la rédaction de l'annonce en elle-même. Elle doit mentionner les informations essentielles sur la voiture : modèle précis, finition précise, date de mise en circulation, puissance réelle, puissance fiscale, couleur extérieure et intérieure (même si ça se voit…), kilométrage, type de boîte de vitesses. Le site lacentrale, à l'aide de votre immatriculation, renseigne depuis longtemps automatiquement de nombreux champs, ce qui permet de gagner du temps. Plus récemment, le bon coin le fait aussi.

Puis il faut décrire les équipements de la voiture, de façon la plus exhaustive possible. Attention, distinguez bien les équipements de série et les équipements en option. N'hésitez pas à valoriser les équipements qui sortent de l'ordinaire, comme une climatisation bi-zone, un GPS intégré, des sièges chauffants, ou des packs d'options. Ils permettent de justifier le prix, s’il est plus élevé que la moyenne.

Enfin, terminez par la description de l'historique d'entretien, des pièces remplacées, et de l'état général de l'auto. Ne soyez ni survendeur, ni flou. On voit trop souvent des mentions de "très bon état" pour un état "moyen, ou de "état moyen" pour une réalité plus proche de l'épave…

Soyez simplement francs, transparent. Il vaut mieux créer une bonne surprise lors d'un essai, qu'une déception. Sans bien sûr repousser les acheteurs potentiels. Un équilibre est à trouver. Par exemple, un "quelques rayures d'usage sur la carrosserie, mais rien de rédhibitoire" est parfait s'il décrit la réalité.

Le site lacentrale ne permet pas de décrire avec ses propres mots le véhicule. C'est un inconvénient, pour tous ceux qui souhaitent en dire plus que de cocher les cases correspondant à l'équipement. Mais le credo du site étant la sécurité et la vérification, cela permet au moins de ne pas avoir affaire à un descriptif mensonger. Sur les sites où le descriptif est possible, écrivez sans abréviations, il y a maintenant la place pour écrire suffisamment, sans avoir à réduire le nombre de caractères. Soignez particulièrement l'orthographe, cela fait toujours bonne impression.

Le prix : bien placé si vous voulez vendre rapidement

Enfin, bien sûr, mentionnez un prix de vente, et s’il est négociable ou non. Notre conseil : garder toujours une petite marge de rabais. Il est toujours valorisant pour l'acheteur de se dire qu'il a réussi à faire baisser le prix. Mais fixez-vous à l'avance un prix plancher, quitte à le réviser si le temps passe trop sans avoir de touches ni d'essais.

Pour déterminer ce prix, nous vous invitons à vous référer à cet article :

https://www.caradisiac.com/Votre-voiture-n-est-plus-cotee-quel-est-son-vrai-prix-91384.htm

Il aborde la cote des véhicules anciens mais fonctionne bien entendu pour les plus récents. Le juge de paix étant les prix de marché. Il vous suffit de cibler les véhicules identiques au vôtre. Si vous voulez vendre rapidement, positionnez-vous dans la fourchette basse, si vous n'êtes pas pressé, et que l'état de votre véhicule, son kilométrage réduit, le justifient, positionnez-vous au contraire dans la fourchette haute.

Le site de lacentrale propose aussi un calcul de cote de marché : http://www.lacentrale.fr/lacote_origine.php

Évitez par contre d'utiliser la cote fournie par L'argus, c'est une cote de reprise, elle est donc ultra-basse.

Dans tous les cas, si vous n'avez pas de "touches", c'est que vous êtes trop cher, il faut alors revoir le prix à la baisse.

BILAN

Vous le constatez, réaliser la petite annonce parfaite n'a rien de bien sorcier. Pour quelqu'un qui a l'habitude de vendre entre particulier, entre la prise de photos, la rédaction de l'annonce et la fixation du prix, cela prend une petite heure.

Et une fois qu'on l'a fait une fois, on peut mettre l'annonce sur plusieurs supports très rapidement.

Avec une annonce de bonne qualité, de belles photos, un descriptif honnête et un prix fixé au plus près de la vraie valeur de votre auto, les contacts sérieux seront plus nombreux. Vous éviterez aussi les pertes de temps avec les acheteurs déçus à la vue de l'auto, ainsi que les négociations de marchand de tapis devant la voiture.

Votre carrosse, même si vous avez décidé de vous en séparer, mérite bien ça. Bonne vente !