Waze se met à l'heure du Tour de France

C’est une tradition, le mois de juillet est une nouvelle fois animé par le Tour de France.

L’épreuve, qui s’est élancée le week-end dernier et traversera une partie de la France avant de voir les Champs-Élysées le 23 juillet, est pour la deuxième année associée à l’application de navigation Waze, qui devient Partenaire Trafic Officiel de la course pour gérer la fermeture des routes et minimiser l’impact sur le trafic.

Les utilisateurs de Waze ont également la possibilité d’utiliser l’application pour voir la course le long de la route et éviter les embouteillages et les fermetures de route sur le parcours du Tour 2023. Durant toute l’épreuve, Waze indique aux spectateurs et aux automobilistes les 4 000 kilomètres de routes fermées, les lignes de départ et d’arrivée, les parkings temporaires et les vitesses de circulation en direct.

L’alliance entre le Tour de France et Waze prend également une tournure inattendue et insolite, puisqu’il est ainsi possible d’ajouter la voix de l’ancien maillot jaune et commentateur TV, Thomas Voeckler dans l’application pour se laisser guider.

« Je suis ravi d'être la nouvelle voix de Waze et d'offrir une expérience de conduite amusante aux fans de cyclisme dans toute la France. C'est une occasion unique pour moi de partager ma passion pour le cyclisme et de susciter l'enthousiasme des utilisateurs Waze pour le Tour de France de cette année », a commenté Thomas Voeckler.

Waze proposera également des « moods » représentant les maillots emblématiques de la Grande Boucle ainsi que la voiture officielle du Tour de France, le Škoda Enyaq.